壁球｜陳善鈺U23世界賽奪亞寫港隊歷史 (20:25)

賽事3／4號種子的陳善鈺，昨在4強激戰31分鐘後以局數3：2險勝爆冷淘汰埃及隊次號種子Malak Khafagy的馬來西亞代表易昕穎，今在決賽面對昨以局數3：1淘汰馬來西亞隊次號種子Aira Azman的艾保希亞。雙方首局已鬥得緊湊，多次打成平手，世界排名第72的陳善鈺戰至「刁時」以10：12先失一局。

來到次局，形勢與首局如出一轍，兩人曾打成以9：9平手，但世界排名第14的艾保希亞在尾段連取兩分下，令陳善鈺以9：11再失一局。可是，艾保希亞在第3局大部分時間控制形勢，在初段亦曾拋開5：1，加上陳善鈺再出現不少失誤，終以11：6收下比賽，並獲得直接晉級世界賽的資格。惟落敗的陳善鈺仍取下首屆U23世界賽女子銀牌，為港隊寫下歷史。

相關報道：

壁球｜陳善鈺U23世界賽闖決賽 明爭冠為港寫歷史

壁球｜陳善鈺U23世界賽僅花15分鐘過關 偕馮靖晞謝依霖晉8強

其他報道：

英超︱沙拿雲迪積克傳續約利物浦好事近 簽新約至少兩年 紅軍落實7．30征橫濱水手

曼聯訪港︱曼聯5.30友賽港足明午公開售票 承諾一眾球星隨隊訪港 教育機構冠名贊助

歐聯8強︱PSG主場反勝維拉拔頭籌 安歷基稱次回合照攻 巴塞派4蛋晉4強高唱入雲