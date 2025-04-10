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壁球｜陳善鈺U23世界賽奪亞寫港隊歷史 (20:25)

一連5日的首屆壁球U23世界賽今（10日）在巴基斯坦卡拉奇落幕，22歲港將陳善鈺在女子組決賽力戰28分鐘後，以直落3局不敵埃及隊的19歲頭號種子球手艾保希亞（Fayrouz Aboelkheir），飲恨摘亞，惟已為香港寫下歷史。

賽事3／4號種子的陳善鈺，昨在4強激戰31分鐘後以局數3：2險勝爆冷淘汰埃及隊次號種子Malak Khafagy的馬來西亞代表易昕穎，今在決賽面對昨以局數3：1淘汰馬來西亞隊次號種子Aira Azman的艾保希亞。雙方首局已鬥得緊湊，多次打成平手，世界排名第72的陳善鈺戰至「刁時」以10：12先失一局。

來到次局，形勢與首局如出一轍，兩人曾打成以9：9平手，但世界排名第14的艾保希亞在尾段連取兩分下，令陳善鈺以9：11再失一局。可是，艾保希亞在第3局大部分時間控制形勢，在初段亦曾拋開5：1，加上陳善鈺再出現不少失誤，終以11：6收下比賽，並獲得直接晉級世界賽的資格。惟落敗的陳善鈺仍取下首屆U23世界賽女子銀牌，為港隊寫下歷史。

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