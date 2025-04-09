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菁英盃｜南區絕殺東方闖決賽　兩球12碼左右勝負　顏翱天撲極刑稱雄 (22:57)

賽馬會菁英盃步入4強階段，今晚（9日）在旺角大球場率先上演冠忠南區對東方。南區上半場先有門將顏翱天撲出12碼，下半場補時階段更由港腳史提芬彭利拿射入12碼絕殺1：0，近3屆兩度晉級決賽，對手為下周三大埔對理文之勝方。

南區此戰有日援中堅川瀨浩太上輪聯賽對理文領紅停賽。菁英盃各隊均需派3名U22球員上陣，南區此戰起用門將顏翱天、中場莊晉和趙聡悟，東方則以後衛林千裕、中場張文浩和鋒將李俊霆。

南區開賽首5分鐘近乎壟斷控球權，戰至12分鐘有趙聡悟與基哥利傳送配合，前者左腳施射乏力被東方門將廖富源接實。東方及後於17分鐘有前鋒巴杜姆禁區內被翟廷峯踢跌，球證直指12碼，惟該名西班牙籍前鋒親自操刀被顏翱天撲出。南區36分鐘由另一U22中場容昊入替莊晉，後者離場後表現失落，需由艾華、亞哥斯達等後備球員安慰。半場雙方互交白卷。

今仗輪換的兩軍下半場陸續調回主力上場，南區換入亞哥斯達及史提芬彭利拿；東方則由馬高斯、亞歷斯祖、洛迪古斯和巴科爾入替。東方國援中場顧斌61分鐘禁區頂左腳勁射高出；南區1分鐘亦有史提芬彭利拿離門30碼冷箭未能命中目標。東方射手巴科爾81分鐘引球獨闖禁區，但拗身射門高出。戰至補時4分鐘，亞哥斯達禁區內被林千裕剷跌，輪到南區博得12碼，並由「肥彭」完成絕殺，南區繼2022 ／23年球季封王後，歷來第3次殺入決賽。

南區門將顏翱天此戰撲出極刑稱雄，他賽後稱慶幸能為球隊勝利作出貢獻，「踢職業以來首次踢入盃賽決賽，自己盡力做到最好。球會一直想我進步，我都想以表現報答球會」。除了顏翱天，南區常規正選門將伍瑋謙今季三救極刑，前者笑稱除了運氣，門將教練范俊業指示和日常訓練準備也是功不可沒。

南區領隊兼暫代主帥貝可泓說，晉級菁英盃決賽算是繼續向贏得盃賽冠軍的季前目標邁進，並說球隊港超成績不如意，第三循環計劃求變，專注菁英盃戰線，「聯賽開始試不同新陣式和球員組合，現在菁英盃入決賽，變相聯賽可以更放膽嘗試」。

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