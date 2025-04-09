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壁球｜陳善鈺U23世界賽闖決賽　明爭冠為港寫歷史 (19:45)

首屆壁球U23世界賽今（9日）在巴基斯坦卡拉奇續戰，港隊代表陳善鈺在女子組4強雖先贏兩局下，被馬來西亞隊的易昕穎連追兩局扳平，但在決勝局穩住形勢，終激戰31分鐘後以局數3：2力挫對手，首度闖入U23世界賽決賽，明日將對埃及隊的頭號種子球手Fayrouz Aboelkheir或3／4號種子的另一馬來西亞代表Aira Azman的勝方。

列為賽事3／4號種子的港將陳善鈺在首圈輪空下，分別在16強及8強同樣以直落3局擊敗連挫南非隊的Savannah Ingledew及日本隊球手綠川明里（Midorikawa Akari），成為港隊唯一殺入4強的代表。陳善鈺是役亦有個好開始，以11：7、11：6連贏兩局，但在上圈爆冷淘汰埃及隊次號種子Malak Khafagy的易昕穎，其後以11：4、11：7扳平局數。

來到決勝局，陳善鈺沉着應戰，中段已拉開8：1下，終以11：3收下比賽，局數險勝3：2率先殺入決賽，明爭冠為港隊寫歷史。

另邊廂，港隊男將區立文在男子組遺材賽4強，雖先輸5：11後以12：10追平局數，但他其後連失兩局12：14、6：11，結果以局數1：3不敵法國隊的Matteo Carrouget，無緣決賽。

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