足球｜港會七人賽抽籤　女子組首邀外隊　港女將望拓闊視野 (15:04)

賽事分為男子組主賽、名人賽和女子組，其中去年首辦的女子組，今屆分別邀請威爾斯球隊域斯咸、泰國球隊春武里及新加坡的Eastern Thunder，與3支香港女甲球隊傑志、仁足社和東道主港會較量。各隊踢單循環對賽後，小組前二球隊將爭奪冠軍，另設第3至4名及第5至6名排名賽。

傑志女足前鋒朱寶恩這次將首戰港會七人賽，對不同體驗的比賽模式表示期待。對於賽事首邀外隊來港，曾外流中國女甲的她表示最期待與泰國春武里交手，「泰國球隊實力比香港高，之前出外時也有來自泰國的隊友，看看會否重遇」。效力仁足社的前鋒宋麗雯則說，這次賽事對香港女足是難得的「文化交流」機會，「期待看見不同球隊風格、體格差異。上年與其他女甲球隊交手，這次有外隊參與要有更好準備。年輕球員可透過賽事擴闊視野，未來放眼外流這些地方發展」。

至於重頭戲男子組主賽續獲英超球會白禮頓、阿士東維拉、韋斯咸及李斯特城等外隊派出梯隊出戰；本地球隊則包括港超球會標準流浪、港會及港足U22等，其中港足U22將與李斯特城、阿爾克馬爾及港會共處B組；流浪則面對韋斯咸、新加坡木球會，以及今揭曉最後一隊落實參賽的北愛爾蘭球隊拉恩（Larne FC）。

另外，香港過去兩周接連落實今夏有外隊到訪，包括曼聯5月30日在香港大球場友賽港足，以及利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺7月底到啟德主場館出戰「香港足球盛會2025」。今日出席抽籤的香港足總總幹事張炎有表示，足總為了外隊訪港「搞咗咁耐」，希望為球迷帶來有質素、精彩的球賽。港足對曼聯賽期與5月31日上演的香港足總盃決賽緊接，張炎有稱港足人腳留待教練團安排，但相信影響不大。他另透露港足6月初會安排主場友賽，對手和地點待定，重申會爭取在啟德主場館舉行6月10日迎戰印度隊的亞洲盃外圍賽。

港會七人賽男子組主賽分組結果

A組：阿士東維拉、西部聯、澳門、港會隊長選手隊

B組：李斯特城、阿爾克馬爾、港足U22、港會

C組：白禮頓、橫濱水手、新加坡足球會、友誼聯賽選手隊

D組：韋斯咸、拉恩、標準流浪、新加坡木球會