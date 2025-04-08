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籃球｜佛羅里達大學反挫侯斯頓大學　隊史第3次稱霸NCAA男籃 (18:16)

全美大學體育協會第一組（NCAA D1）男籃決賽今晨（8日）在聖安東尼奧上演。佛羅里達大學克服最多落後12分的劣勢，以65：63力挫侯斯頓大學，隊史第3次稱霸美國大學籃壇。

侯斯頓大學4強末段打出一波11：1攻勢，以70：67戲劇性反勝今年NBA狀元大熱法拉克（Cooper Flagg）在陣的杜克大學，然而這次決賽卻成為被逆轉的主角。侯斯頓大學半場領先31：28下，下半場早段一度拉開至42：30的12分優勢，但佛羅里達大學隨即打出一波12：3攻勢收窄差距，更在完場前46秒反超，最終佛羅里達以兩分反勝侯斯頓，繼2006及07年締造兩連霸後，第3次成為NCAA全國冠軍。

佛羅里達大學四年級後衛禾達基頓（Walter Clayton Jr.）此戰貢獻11分、5籃板及7助攻，連同4強以79：73挫奧本大學攻入38分，賽後當選決賽周（Final Four）最佳球員。根據美媒Bleacher Report本月初發表的今年NBA模擬選秀，22歲的禾達基頓預計在選秀首輪第19順位，被底特律活塞選上。此外，帶領「短吻鱷」封王的教練杜特高頓（Todd Golden）年僅39歲，是NCAA男籃近42年來最年輕的冠軍主帥。

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