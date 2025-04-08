外隊訪港｜曼聯5月30日香港大球場友賽港足　相隔12年訪港　周四開記者會周五售票 (15:05)

主辦近兩屆賀歲盃的ProEvents國際文娛管理今午向傳媒發採訪邀請，證實曼聯將於5月30日晚上8時訪港友賽港足，周四下午舉辦記者會公布比賽票價等詳情，屆時除了出身曼聯青訓的港足主教練韋斯活，同場還有紅魔名宿約基到港出席。

現時英超只排13位的曼聯同日在官網公布，在5月25日英超完季後，就會立即乘坐贊助商之一的馬來西亞航空起程到亞洲，5月28日晚上先在馬來西亞吉隆坡踢首場友賽對東南亞明星隊，然後5月30日晚到香港大球場比賽，是繼2022年7月在曼谷後季前再訪亞洲，並確認於2025／26年開季前，會到美國展開夏天季前系列賽。

曼聯上次來港為2013年7月29日，晚上在香港大球場與港超球隊傑志踢季前熱身賽，當年由莫耶斯帶隊，正選有艾拉及卡域克等在陣下，上半場憑韋碧克、基斯史摩寧及法比奥達施華各建一功領先3球，下半場再由贊奴沙頭槌擴大優勢；傑志憑林嘉緯的世界波及艾力士的入球連追兩球，紅魔最終憑連格埋齋，在39,102人坐滿大球場下大勝5：2。

曼聯行政總裁奧馬貝拉達表示，這次安排能同時聯繫來自亞洲和美國的球迷及加深關係，並明言可帶來大量額外收入，幫助球會更強大。ProEvents主席金偉明今年初賀歲盃後曾透露爭取5月或7月再辦外隊訪港友賽，之後一直盛傳是曼聯。權威體育媒體《The Athletic》2月中曾報道，紅魔這次亞洲「快閃」之旅預計可帶來1000萬美元（約7800萬港元）收入。

至於上周一已公布3支英超球隊利物浦、阿仙奴及熱刺，聯同意甲球隊AC米蘭4支外隊，將於7月26日及31日訪港，在可容納約5萬名觀眾的啟德體育園主場館，參與「香港足球盛會2025」兩場表演賽。