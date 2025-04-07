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英超︱曼聯曼城打吡互交白卷　戰况沉悶被批似友賽　般奴讚迪布尼「刻在英超史冊」 (17:07)

今季表現失色的「曼市雙雄」曼聯和曼城，今晨（7日）合演一場被英媒以「沉悶」形容的同市打吡，兩軍法定時間內顆粒無收悶和0：0。「紅魔」主帥魯賓艾摩廉指出，兩軍今季均不是為聯賽冠軍而戰，大戰味道冷卻無可避免。

作客的曼城此戰缺少養傷的鋒線主力艾寧夏蘭特，改由菲爾科頓串演前鋒，與馬莫殊聯手攻堅。日前宣布季後離隊的隊長中場奇雲迪布尼，則在最後一次曼市打吡擔正。然而藍月防線開賽首分鐘就出現險象，中堅魯賓戴亞斯在禁區邊絆跌敵軍翼鋒阿歷真度加拿祖領黃，球證原直指12碼點，經視像裁判（VAR）覆核後糾正判罰球，逃過極刑。

雙方上半場進攻火力疲弱，僅各一次中龍射門，分別是迪布尼18分鐘及曼聯中場卡斯米路40分鐘的禁區頂起腳，同告乏力被門將輕易沒收。下半場埋門漸見起色，卻輪到兩軍門將發威。「紅魔」門將奧拿拿面對馬莫殊兩度挑戰，先後飛身撲走該埃及國腳的罰球直射，以及雙槌擋出對方的球不着地勁射。「藍月」門將艾達臣摩拉斯則在77分鐘力救敵軍後備射手約舒亞舒克斯近門撞射。兩軍最終賽和0：0，曼聯賽後續排第13位；曼城則未能把握車路士今輪失分升上前四，若紐卡素明晨作客李斯特城全取3分，將被「喜鵲」趕過跌至第6位。

第196場曼市打吡悶和收場，擔任天空體育球評的兩名紅魔名宿堅尼及加利尼維利，同斥兩軍場上缺乏張力，讓宿敵對決感覺似友賽。今季帶領士砵亭和曼聯對陣曼城3戰不敗的艾摩廉承認，兩隊今季不在爭標行列讓大戰味丟淡，「我們正遭遇歷來最差球季，對方過去贏盡所有，今季卻舉步維艱，因此我們都沒為球迷呈現最精彩的比賽。彼此非為『大事』而戰，交鋒性質自然不同」。

迪布尼即將告別效力10年的藍月，此戰賽後獲紅魔隊長般奴費南迪斯擁抱致敬。「般費」賽後盛讚對方讓英超變得更好，「跟他較量是榮幸，他不只會留在曼城的史冊，更會刻在英超歷史之中」。曼城領隊哥迪奧拿則表示接受和局，並提及科頓此戰被換走遭主隊球迷叫口號詆毀其母親，對此直斥「無品」，「不知道這些人的腦袋想什麼，這是心態不正和缺德的行為，理應感到羞恥」。

相關字詞﹕體育 英超 打吡 曼聯 曼城 艾摩廉 奇雲迪布尼 般奴費南迪斯 編輯推介

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