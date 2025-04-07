跳水｜世界盃瓜達拉哈拉站煞科　國家隊男子項目連失兩金　全紅嬋10米台負陳芋汐摘銀 (19:35)

一連4日的跳水世界盃墨西哥瓜達拉哈拉站今（7日）煞科，國家隊在最後一日的女子3米板個人賽及雙人10米高台決賽獲得兩冠，終以7金4銀1銅共12面獎牌收官，惟在男子個人10米高台及雙人3米板分別出現失誤下痛失金牌，該兩項目終同樣由東道主的墨西哥隊選手稱王。
瓜達拉哈拉站是今季世界盃的首站賽事，這次國家跳水「夢之隊」派出奧運冠軍陳芋汐、全紅嬋、陳藝文、昌雅妮和王宗源，再加上朱子鋒、程子龍和胡宇康等新人。國家隊日前在男子個人3米板、男子雙人10米高台、女子個人10米高台、女子雙人3米板及混合團體項目上奪得5金，其中雙星陳芋汐及全紅嬋在女子10米台個人賽包辦金、銀牌，成績分別是419.35分414.4分。
來到最後一日，國家隊的陳佳在女子個人3米板決賽以總成績380.55分摘金，隊友陳藝文以7.65分之差位列第2；國家隊組合掌敏潔／盧為在雙人10米高台決賽亦以347.58分封后。可是，胡宇康／鄭九源在男子雙人3米板決賽僅跳出413.16分，未能為國家隊奪金，以17.07分差距不敵墨西哥隊組合Osmar Olvera Ibarra ／Juan Manuel Celaya Hernandez，其後國手朱子鋒和程子龍各出現失誤下，分別只得到468.65和463.80分獲亞軍和季軍，另一墨西哥的Randal Willars Valdez以547.7分輕鬆奪冠。
獎牌榜方面，國家隊在今站仍以7金4銀1銅成績排名第1，墨西哥緊隨其後以2金4銀列次席；意大利隊則以1銀排第3。
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