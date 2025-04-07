壁球｜陳善鈺U23世界賽僅花15分鐘過關　偕馮靖晞謝依霖晉8強 (21:43)

22歲的陳善鈺、馮靖晞與謝依霖均在首圈輪空直入16強，前者作為3／4號種子，今在玻璃壁球場面對南非隊的Savannah Margot Ingledew，只用15分鐘便以直落3局11：4、11：1、11：5輕取對手，明午與日本隊的綠川丹莉爭入4強。5／8號種子的馮靖晞亦以11、2、11：7、11：3，直落3局淘汰加拿大隊的Iman Shaheen，將在8強對另一名3／4號種子的馬來西亞隊球手Aira Azman；謝依霖則先取兩局11：9、11：7，之後被法國隊球手Kara Lincou追回一局，但謝在第4局以11：7勝出下過關，明將硬碰世界排名第14、頭號種子的埃及隊球手Fayrouz Aboelkheir。

男子組方面，昨在首圈以局數3：2激戰過關的林承鋒，今在16強以11：6、4：11、7：11、3：11，以局數1：3不敵3／4號種子馬來西亞隊的Ameeshenraj Chandaran；隊友區立文以直落3局4：11、3：11、10：12，向另一位3／4號種子、埃及隊球手Kareem El Torkey稱臣，雙雙無緣8強。

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