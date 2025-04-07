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籃球｜當錫獨取30分率湖人大破NBA一哥雷霆　NCAA康乃狄克相隔9年封后 (18:13)

洛杉磯湖人今晨（7日）在NBA常規賽憑6名球員得分上雙，包括主將盧卡當錫獨取全場最高30分下，作客以126：99大勝聯盟一哥奧克拉荷馬雷霆，奪得兩連捷，賽後以48勝30負穩佔西岸第3。至於康乃狄克大學在全美大學體育協會（NCAA）一級女子籃球決賽以以82：59力克南卡羅萊納州大學，相隔9年再次封后。

湖人是役首兩節已大灑三分雨，全隊共攻入15個三分球，半場以78：56遙遙領先。「紫金軍團」雖在下半場手感變得冰冷，但仍然控制戰局下，令球賽提早進入「垃圾時間」，湖人最終以126：99作客擊敗有「SGA」基傑奧斯阿歷山大攻入26分的雷霆，收穫兩連勝，賽後以48勝30負排西岸第3；雷霆則以64勝14續居西岸第1。兩隊將在後日早上再次交鋒。

另邊廂，近况火熱的金州勇士在同日主場迎戰西岸二哥侯斯頓火箭，惟主將「咖喱仔」史堤芬居里遭凍結，全場10投中1並僅得3分下，勇士終以96：106不敵有迪朗布克斯射入24分的火箭，賽後西岸第5至8名的洛杉磯快艇、勇士、明尼蘇達木狼及孟菲斯灰熊暫同得46勝32負戰績，爭取直入季後賽的形勢變得更撲朔迷離。至於紐約人有後衞謝倫般遜傷癒復出攻入15分下，主場以112：98輕取鳳凰城太陽。

NCAA一級籃球方面，康乃狄克大學在女子組決賽以82：59力挫衛冕的南卡羅萊納州大學，睽違9年後再次封后，亦是校史上的第12個冠軍，其中今屆WNBA選秀狀元大熱的Paige Bueckers交出17分，一圓冠軍美夢，隊友Kaitlyn Chen也貢獻2分、1個籃板和4次助攻，成為首位贏得NCAA女籃冠軍的台裔球員。

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