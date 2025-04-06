英超｜利物浦反負富咸聯賽26場不敗走勢終結　修咸頓提早7輪降班寫歷史 (23:15)

相比周中1：0小勝愛華頓一役，利物浦此仗正選陣容只有一個變動，由荷蘭翼鋒加普取代路爾斯迪亞斯擔任正選。紅軍開賽後僅花14分鐘，就由中場阿歷斯麥亞里士打禁區外施冷箭得手先開紀錄。不過站穩陣腳的富咸其後把握近期表現不穩的敵衛華基爾雲迪積克及安德魯羅拔臣接連解圍失誤，先由翼鋒賴恩施斯隆23分鐘撞射扳平，再由另一翼鋒伊禾比及射手蒙尼斯分別在32及37分鐘各建一功，半場反先3：1。

利物浦在下半場55分鐘率先作出調整，由路爾斯迪亞斯及哈維艾利洛分別入替表現沉靜的加普及蘇保斯拉爾，但進攻核心穆罕默德沙拿是役腳頭無靈，結果要戰至72分鐘，紅軍方由兩名後備兵干拿巴拉迪禁區頂送出直線，由入楔的路爾斯迪亞斯快腳射入。其後哈維艾利洛曾有扳平的黃金機會，但其禁區內勁射中楣彈出，最後紅軍狂攻無果下2：3吞敗而回，而這場賽事也是利物浦今季首場作客敗仗。

值得一提的是，富咸今仗擊敗利物浦之前，最近13次交手只曾取得1勝3和9負劣績，而對上一次主場擊敗對方更要數到14年前。不過此仗全失3分的利物浦賽後仍領先次席的阿仙奴11分，在最後7輪聯賽只需多取11分，仍可相隔5年再奪英超錦標。

另一邊廂，熱刺同時間主場面對榜尾的修咸頓，前者全場佔優下憑翼鋒比蘭莊臣上半場梅開二度，最終3：1勝比賽尾段扳回一城的「聖徒」。修咸頓賽後31戰僅得10分，聯賽尚餘7仗下已無望追上位處尾四安全區的狼隊（32分），提早7輪宣告來季降班，並超越2007／08年球季提早6輪的打比郡，成為英超史上最早篤定護級失敗的球隊。

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