三項鐵人｜港隊實現登頒獎台目標　半奧距離亞洲賽混合接力賽奪季 (19:50)

賽事規定今以先女後男形式進行，每名混合接力賽三鐵健兒在維港完成300米游泳，上岸後沿龍和道及國際金融中心作單車繞圈共7.4公里，再沿海濱長廊跑步共1.7公里，最後於文化廣場衝線。港隊派出4男4女分成兩支隊伍角逐，其中一隊包括昨在男子組個人賽獲得第9名的伍泰龍、女子組個人賽分別得第9及13名的韋祺和韋禔及Robin Elg，韋祺雖在「打頭陣」時已被中國一隊大幅領前，但香港一隊仍藉巴黎奧運代表伍泰龍在最後一棒做出21分45秒，與日本一隊鬥至最後一刻下，終以總時間1小時32分16秒衝線，日本一隊快兩秒獲得亞軍；坐擁女子組個人賽冠、亞軍林鑫瑜及楊一凡、男子組季軍范俊杰及上月三鐵全運測試賽冠軍張璽瑞的中國一隊則以總時間1小時31分05秒奪金。而香港二隊則有蔡欣妍、奧斯卡（Oscar）、賀詩樂（Charlotte Hall）及余承謙，做出總時間1小時34分25秒以第7名完賽，但由於賽事只計算同一國家地區最快時間的一隊，香港二隊在今次賽事不獲名次。

港隊今次比賽雖距離銀牌只有一步之遙，但4名一隊成員同樣對實現登上頒獎台的目標大感滿意，其中伍泰龍表示這充分證明我們作為團隊的努力和進步，「我們離日本及國家隊越來越近，我們知道每個人已經付出所有一切，我認為這對未來說是非常有希望」。

至於曾經連續兩屆勇闖U23亞洲賽冠軍的Robin Elg，今次亞洲賽力壓東京奧運港將奧斯卡進入一隊，23歲的他坦言並不感到驚訝。本身來自法國並在2020年才加入港隊的Robin Elg，縱暫時因護照問題未有出戰11月全運會的資格，但他透露正在嘗試盡快完成轉籍過程。對於隊中出現一名新星，港隊三鐵總教練韋安祖亦承認Robin Elg日後取得護照，他勢能夠入選隊伍出戰。

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