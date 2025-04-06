F1｜韋斯塔本力壓諾利斯封王　連續4年稱霸F1日本站　角田裕毅紅牛一隊初戰得第12 (17:00)

F1日本站由去年起改於4月初當地櫻花季節舉行，其中近年在鈴鹿所向披靡的韋斯塔本雖然今季駕駛的RB21不再是「火星車」，但他仍在昨日的排位賽力壓麥拿侖雙雄諾利斯及皮亞斯齊，連續4年在日本排頭位出賽。

韋斯塔本今於正賽起步後一起保持領先，戰至第22圈他與諾利斯先後入維修站換胎，後者在出站時欲追趕較前的韋斯塔本時幾乎相撞，並一度走上草地，幸雙方未有發生意外，賽會經調查後亦未就此作判罰。隨後韋少一直保持些微領先優勢，終以1.423秒之差力壓諾利斯封王，連續4年在日本站的頒獎台登頂，而另一麥拿侖車手皮亞斯齊則奪季軍。賽後韋斯塔本表示贏得絕不輕鬆，「這是困難的一仗，麥拿侖戰車給予我非常大的壓力，但這場勝利很有趣，我亦為此而感到興奮」。

至於今站取代羅臣升「大牛」伙拍韋少兼在主場出戰的日籍車手角田裕毅，以第15位起步的他最終僅以第12位完賽，未能達成賽前上頒獎台或得分的願望。

其餘成績方面，法拉利雙星陸克萊及「黑帝」咸美頓分列第4及7位，平治的羅素及新星安東尼利則分別位居第5及6位。至於紅牛二隊VCARB的法籍車手赫查則驚喜取得第8位獲4分，亦是這名今季初戰F1的20歲新人首度得分。