網球｜終極網球賽首辦香港站落戶啟德體藝館　羅比夫迪文亞張之臻領銜訪港參賽 (21:00)

UTS香港站將是新一季香港網球賽季第一站，獲亞洲網球聯盟（ATF）支持。UTS法國尼姆站今晚比賽中場休息時段，特意舉辦獎座交接儀式宣布舉行香港站。香港網總會長鄭明哲受邀到法國出席，他稱這次將是今年UTS唯一亞洲站，是融合體育競技與娛樂表演的超級盛事。

港府文體旅局發言人表示，歡迎賽事在港舉行，認為大型體育活動可為香港帶來高消費旅客，推動體育發展。

UTS於2020年創立，先後在洛杉磯、紐約、法蘭克福、墨西哥瓜達拉哈拉、挪威奧斯陸及法國尼姆等地舉辦，每站有8名球手參加，比賽分4節、每節8分鐘，每節結束後不論比數均以決勝分定勝負：領先者多取一分即贏，落後方需連續取分直至反超。贏3節便勝出比賽，打和2：2將入突然死亡鬥快連取兩分；賽事每次發球要15秒內完成，不設第二發球及觸網重發，以加快比例節奏；其一特別規則是球手能在每節使用一張「3分卡」，讓下一球勝方取得3分。而每節結束會訪問球手並在現場屏幕播放，加上現場音樂和燈光效果，風格和氣氛與傳統網球賽事不同。

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