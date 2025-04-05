港超︱理文輪換作客一球挫南區返勝軌　南區中堅川瀨浩太尾段被VAR改判紅牌無緣菁英盃4強 (18:12)

理文上仗聯賽主場3：7大敗予大埔，今仗正選大幅輪換有6個變動，射手安尼亞、左閘立花稜也、中堅杜度、中場顏樂楓及翼鋒張憙延等復任正選。開賽僅5分鐘艾華頓招牌切射地波入網火速領先。南區前鋒史提芬彭利拿29分鐘接應罰球迎頂中柱角，換邊後攻勢更凌厲，不過前鋒積遜頭槌、陳潤潼遠射及艾華勁射，均先後被理文門將陳嘉豪撲走。71分鐘，南區韓籍後衛宋柱浩角球頭槌又中柱彈出。戰至末段，視像裁判（VAR）覆核理文一次攻勢，球證劉晃熙翻看片段後指南區中堅川瀨浩太白界前用手阻擋皮球入網，改罰12碼更「全餐」出示紅牌逐其離場。最終艾華頓主射被南區門將伍瑋謙撲出，理文維持小勝1：0，18戰38分續排第3，落後明午3時作客深水埗運動場對九龍城的大埔3分。

理文暫代主教練朱兆基稱大敗一場後，眾將這場發揮仍未重拾信心，讚揚陳嘉豪全場集中保不失，「大敗後我覺得要有輪換注入生氣，下場亦要對傑志。作客香港仔運動場不易踢，至少賽果是我想要的」。

南區領隊貝可泓嘆輸波之餘，「更傷」是後防主力川瀨浩太因而在下周三菁英盃4強對東方要停賽，「我們一定不同意是紅牌，但不再評論球證判決，做好自己就算」。