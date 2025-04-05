明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

三項鐵人｜半奧距離亞洲賽中環海濱上演　港將伍泰龍韋祺各列第9名 (13:38)

亞洲三鐵半奧距離錦標賽今（5日）起一連兩日在中環至灣仔海濱上演，首日先舉行男、女子個人賽，分別由日本隊和中國國家隊選手封王稱后，港隊男將伍泰龍和女將韋祺各列第9名，同為港將成績最佳。

參賽者先在維港游泳750米，繼而沿龍和道繞5圈踩18.5公里單車，最後於海濱長廊跑5公里，並在添馬公園文化廣場衝線。比賽同時為港隊首場粵港澳全運選拔賽，如躋身前五即可穩奪其中一席。賽事在微雨下舉行，港隊男子組有去年巴黎奧運代表伍泰龍完成游泳和單車後身處4人組成的領先集團，但壓軸跑步被第2集團追及，終以53分54秒第9名衝線。日本隊的北條巧以53分19秒奪冠、其隊友安松青葉和國家隊的范俊杰慢6秒和9秒，分列亞、季。

伍泰龍賽後滿意發揮，稱近月受腰傷困擾暫停練跑，狀態有待提升，「體能需一步步建立、沒有捷徑，單車路段時只有4人領先，變相用更多力。希望待夏天比賽時，有更多時間鍛鍊跑步的狀態」。他又提到此戰在游泳和單車表現進步，證明近期訓練方向正確。港將另有兩人位列前20名，分別是以54分29秒排第13的奧斯卡，以及55分33秒排第18的余承謙。

至於率先上演的女子組，國家隊選手林鑫瑜以59分07秒率先完成，與慢12秒的隊友楊一凡包辦前二；日本隊的高橋侑子以59分45秒摘季。港隊成績最佳是第9名的韋祺，以1小時45秒完成；她表示此戰游泳時間稍慢，至最後跑步發力趕上前10名，認為成績有助提升信心爭取全運席位，「固然希望拿前5名直接取得資格，但作為今年第3項比賽還算滿意，接下來還有兩次選拔賽，繼續努力便可」。韋祺胞妹韋禔以1小時1分20秒排第13，其餘3名港將賀詩樂、蔡欣妍和盧卓逸則列第23、24及38名。賽事明午將上演混合接力賽。

相關字詞﹕體育 三項鐵人 亞洲三鐵半奧距離錦標賽 伍泰龍 韋祺 編輯推介

上 / 下一篇新聞