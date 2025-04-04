英超︱迪布尼宣布季尾離曼城　結束10年「藍月」生涯　稱「讓我們一起享受最後時刻」 (20:37)

33歲的迪布尼近季不時傳出離開曼城的消息，今終在社交網寫道：「實在很難落筆，但作為一名球員，我們都知道這一天終會來臨……足球讓我認識了你們所有人，也讓我來到這個城市，追逐我的夢想，不知道這段時期會改變我的一生。這城市、這球會、這些人……給了我一切。我別無選擇，只能以全力以赴！我們贏得了一切。」他最後表示「每個故事都會結束，但這絕對是最好的一章。讓我們一起享受這最後的時刻吧！ 」

迪布尼出身比利時球會亨克，2012年轉會車路士，之後被借至德甲雲達不來梅及轉投禾夫斯堡，2015年夏天加盟曼城，至今為藍月上陣413次入106球及174次助攻，協助球隊贏得16個冠軍，包括6次英超和前年在歐聯封王，其間兩度當選英超年度最佳球員，看齊亨利、基斯坦奴朗拿度（C朗）和尼曼查維迪。惟迪布尼近兩季傷患增多，上季曾缺陣近5個月，今季各賽事也只上陣31次入4球，其中英超只有12次正選。

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