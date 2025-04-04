英超︱高爾彭馬復出結束助攻荒　車路士挫熱刺升回第4　普斯迪高路遭球迷柴台疑掩耳還擊 (18:12)

車路士此役因有中場高爾彭馬及前鋒尼高拉斯積遜傷癒復出而攻力大增，後者開賽未及1分鐘便半單刀射門，但被熱刺門將古里莫維卡里奧拍出。右閘馬路古斯圖、中場安素費南迪斯及翼鋒查頓辛祖其後叩關亦未竟全功，令熱刺上半場得以力保不失。不過高爾彭馬於下半場50分鐘結束共10仗助攻荒，於左路傳中予安素費南迪斯頂入打破僵局。89分鐘，熱刺隊長孫興慜接應傳中近門剷射被車路士門將羅拔山齊士擋出，球隊終以0：1敗走。

熱刺今季英超第16次落敗續在下游掙扎，主帥普斯迪高路已成下個被炒領隊次熱門，僅次於執教排尾二球隊李斯特城的雲尼斯達萊。傳言會方有意再以33歲名宿的現任助教賴恩美臣，繼2021和23年後，第3次暫代領軍至季尾。此外，熱刺此役在64分鐘換入中場柏比沙亞時被己隊球迷「開汽水」，又高唱「你不知道自己正在做什麼」來揶揄普帥，但沙亞5分鐘破門後，普帥隨即以掩耳動作，疑向球迷還擊。然而經視像裁判（VAR）介入後，證實沙亞射門前曾犯規踢跌對手而判入球無效。普帥賽後為自己舉措解釋道：「事情的解釋真是令人難以置信。己隊剛扳平了，我想聽聽他們的歡呼聲而已。球迷已不止一次這樣對待我。他們有權這樣做，但我是接受的。」

車路士領隊馬利斯卡則說：「出席下季歐聯對球隊是很重要。有需要的話，我們可以醜陋的比賽方式爭勝。總括而言，我認為自去夏接手以來，車路士情况已愈來愈好。」

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