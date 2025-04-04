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場地單車｜香港單車館本月19至21日辦全運測試賽　李思穎領28港將主場出擊 (19:23)

香港國際場地盃暨第15屆全運會場地單車測試賽，今午（4日）公布將於本月19日起一連3日在將軍澳香港單車館舉行，港隊將派出「小女車神」李思穎（Ceci）、「大師兄」繆正賢與「梁氏姊妹」梁寶儀和梁穎儀等共28名車手參賽。

今屆賽事被UCI列為二級賽事，吸引日本、韓國、印尼、印度、哈薩克、馬來西亞、新加坡、澳洲及美國等10多個國家及地區超過150名車手參賽，作為全運測試賽亦有來自澳門、廣東、雲南及吉林的選手。本地屬會車手將首次參加精英及青年組賽事，港隊則分為中國香港代表隊、香港體育學院隊及中國香港單車總會隊名義兵分三路出擊，男將包括繆正賢、曹棨光與朱浚瑋；女將則有李思穎、楊倩玉和童森等；青年車手方面，早前在亞洲賽獲獎牌的「馬氏兄弟」馬繹斐、馬繹善及吳保利亦將參賽。

作為港隊領軍人物，Ceci雖坦言今屆比賽水平不如去年高，亦尚未確定參賽項目，但沒為自己設定特別高的目標，「希望自己可以做到最好，能夠跟隨教練的計劃已經很滿足」。她透露其偶像的日本隊名將梶原悠未亦將參賽，讓她倍感期待。 李思穎日前在一連3站的環泰公路單車賽贏得最佳年輕車手兼取得「白色戰衣」，協助港隊壓倒東道主泰國隊奪得車隊總冠軍，對此她感滿意道：「楊倩玉等隊友亦幫助自己很多，令我的心態變得比較安定。」談及港隊新任澳洲籍公路賽教練Ben Kersten，Ceci認為其指令清晰直接，「剛完結的環泰賽是他首次隨隊，所以這是個好開始，但今屆場地盃他因需要返回老家澳洲，不會在旁監督」。

至於早前在亞洲賽男子青年組凱林賽摘得銅牌的應屆中六生吳保利，今屆將會首度主場出戰凱林賽、爭先賽及團體爭先賽。他承認在主場觀眾面前比賽有些壓力，但同時增添動力，「希望可以有好的發揮，我又偏愛短距離比賽，享受在這一瞬間便能分出高下的感覺」。港隊法籍總教練達海飛形容，這次測試賽讓港隊像「聞到全運會的氣息」，「在主場觀眾面前比賽，對我們來說亦是一個提醒」。

賽事門票即日起已於城市售票網發售，單日標準票50元，優惠票30元，市民可於未來兩個周末、18日及比賽3日到香港單車館售票處購票。

香港國際場地盃暨全運會場地單車測試賽資料

日期：4月19日（六）至4月21日（一）

地點：將軍澳香港單車館

比賽時間：

4月19日：上午9時至晚上6時30分

4月20及21日：上午9時至晚上7時30分

門票：單日標準票50元、單日優惠票30元（年滿60歲或以上人士、殘疾人士及全日制學生等）

訂購門票：www.urbtix.hk、比賽當日香港單車館售票處有售

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