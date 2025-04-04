港超︱陳肇鈞創單季入球新高當選3月MVP　今季首華人球員獲此殊榮：球隊成績比個人獎項重要 (15:04)

香港體育記者協會宣布，港超3月MVP最終由陳肇鈞獲評審團約48%得票率，力壓東方射手巴科爾、大埔隊友馬卡雷拿及伊高沙托尼當選，除了是他近兩季第3次當選每月最佳，也是今季首位獲每月MVP的華人球員。大埔在3月4勝1負續居港超榜首，Philip上月初在香港足總盃8強對傑志客串前鋒，職業生涯首度大演帽子戲法，之後聯賽對東方及理文又各建一功，3月共入5球，今季已累積11球創個人職業生涯新高，他強調並沒有刻意打破紀錄，「以往入球數字總是到10球就停了（2018／19及2023 ／ 24年球季），今季原來已入了11球，感覺很奇妙，最大功勞一定是『堅Sir』（李志堅），一直在鞭策着我」。

陳肇鈞接過獎座後承認今季一直背負着上季壓力，自己表現可能有點飄忽，「心底很怕連上季一半都做不到。幸好經過調節之後，為球隊貢獻更多，到2、3月重拾狀態，覺得自己好像從壓力中走出來」。他重申自己只在意球隊戰績，不介意由誰去入球，更沒想過要蟬聯香港足球先生，「到了球季最關鍵的兩個月，那隊都可以跑出來，其實個人獎項都是其次，自己都是關注球隊成績多一點」。

明日兩場港超，排第3的理文上仗主場3：7大敗予大埔，下午3時作客香港仔運動場對冠忠南區爭返勝軌；排第4的傑志傍晚6時在旺角大球場對北區。