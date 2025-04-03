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輪椅劍擊︱香港相隔9年再辦殘疾劍擊國際賽免費入場　余翠怡盼以賽代練迎年底主場殘特奧會 (18:41)

中國香港傷殘人士體育協會本月12及13日將於馬鞍山體育館舉辦「香港2025殘疾人劍擊衛星賽」，有香港等7個國家及地區約40名運動員、教練及隨隊職員參賽，亦是輪椅劍擊港隊時隔9年再次主場出戰國際賽，將派出14名港將爭佳績。領銜的「大師姐」余翠怡表示，她們很多時都在歐洲等海外參賽，今次是難得機會讓香港市民入場觀賞輪椅國際賽，「去夏巴黎殘奧香港有直播，令公眾多了認識殘疾運動，希望今次賽事讓更多市民認識這運動，繼續支持香港殘疾運動員」。

香港自2016年4月IWAS輪椅劍擊亞洲賽後，再辦殘疾人劍擊國際賽。香港殘體協今午（3日）在香港體育學院舉行記者會，今次有香港、澳門、日本、中華台北、蒙古、印度及阿根廷這7個國家及地區選手參賽，首日重劍及佩劍，次日花劍個人賽，沒有團體賽，公眾免費入場，協會YouTube專頁有賽事直播。港隊將派出4名巴黎殘奧代表余翠怡、范佩珊、湯雅婷及鍾婉萍，聯同林嘉雯、鄧程程及陳㬢等14名劍手，分別出戰A級和B級花劍、重劍和佩劍個人賽。

上月在意大利殘疾劍擊世界盃奪2銀2銅的余翠怡說，今次衛星賽級別雖不及世界賽，會以賽代練心態，續戰3個項目盡爭獎牌，從而備戰5月世盃匈牙利站，以至下半年9月韓國世界賽，以及可作為年底在港舉辦的殘特奧會的測試賽，給一眾港將熟習屆時舉行輪椅劍擊項目的馬鞍山體育館，「雖然上月取得好成績，畢竟在巴黎殘奧後相隔半年再次比賽，目前仍在調整狀態，希望未來半年在技戰術再有提升」。余翠怡9年前在主場亞洲賽取得女子個人A級重劍銅牌，她仍記得當年在酒店舉行，因要爭積分取奧運資格，令比賽競爭激烈，「打了咁多年劍，現在心態有少少轉變，享受比賽多，想在過程看到自己努力如何有進步。現在仍有熱情，因為總有新技術和戰術去學，這是我仍然打輪椅劍擊的原因」。

上月世盃取得1銀2銅的湯雅婷，9年前在港參與亞洲賽是她首次代表港隊的國際賽。她說難得在港有賽事，已着家人朋友入場支持，並提及其級別的女子B級重劍，世界排名較高的日本隊劍手櫻井杏理都會參賽，會盡力抗衡強敵爭獎牌。

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