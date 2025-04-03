明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜港隊下周戰金夫人盃亞大第一組　目標保前4護級　赴印度作賽多重準備 (18:43)

中國香港女子網球代表隊本月8至12日將在印度浦那出戰金夫人盃亞洲／大洋洲第一組，4名港隊球手張瑋桓、王康怡、胡可澄和伍曼瑩今午（3日）在體院見傳媒。繼2018年再代表港隊出戰第一組的張瑋桓表示，球手目標以前4名完成，保住來年席位。

港隊去年在亞大區第二組資格賽擊敗馬來西亞隊，今屆再次升上第一組，將與韓國、印度、中華台北、新西蘭及泰國隊進行單循環對賽，前兩名晉身升班附加賽，第5、6名則來年降至第二組。張瑋桓及胡可澄在港隊7年前出戰第一組時已在陣中，前者稱今屆以護級為目標，「對各隊球手大概有了解，勝負取決臨場狀態。即使場場硬仗，還是有機會贏」。

這次比賽地點印度環境衛生備受關注，明早啟程的港隊眾將在前一天才獲批當地簽證。這次以隊長身分領軍的前港將張玲，透露團隊出發前開始服食益生菌，網總亦已準備過濾水樽；王康怡則獲贊助商日清食品提供大量即食麵，以備球隊飲食不時之需。

張玲7年前亦以球手身分出戰第一組，形容這次轉換角色出征心態有不同，「以前做球手覺得只需準備好自己，練好、恢復好、不受傷就夠。現在擔憂的事情更多，例如跟球手溝通調節訓練時間。上次未能留在第一組，希望今次與師妹完成目標」。

網球上月底確認未來兩年續留體院A級精英項目，港將紛紛對此表示歡迎。上月伙內地球手鄭嫵雙在ITF W50深圳賽女雙奪冠的王康怡說：「體院各方面支援都很重要。我一直在體院訓練，若降級不知會變成如何。現在不用顧慮太多，可專注自己表現、幫香港網球爭取佳績。」王康怡料今夏再次與上月勇闖ATP邁阿密公開賽32強的黃澤林合作出戰德國萊茵魯爾世大運混雙，繼兩年前摘銅再衝擊獎牌，今年終極目標則是爭取美網參賽資格。

相關字詞﹕體育 網球 金夫人盃 張瑋桓 王康怡 胡可澄 伍曼瑩 港隊 編輯推介

上 / 下一篇新聞