網球｜港隊下周戰金夫人盃亞大第一組　目標保前4護級　赴印度作賽多重準備 (18:43)

港隊去年在亞大區第二組資格賽擊敗馬來西亞隊，今屆再次升上第一組，將與韓國、印度、中華台北、新西蘭及泰國隊進行單循環對賽，前兩名晉身升班附加賽，第5、6名則來年降至第二組。張瑋桓及胡可澄在港隊7年前出戰第一組時已在陣中，前者稱今屆以護級為目標，「對各隊球手大概有了解，勝負取決臨場狀態。即使場場硬仗，還是有機會贏」。

這次比賽地點印度環境衛生備受關注，明早啟程的港隊眾將在前一天才獲批當地簽證。這次以隊長身分領軍的前港將張玲，透露團隊出發前開始服食益生菌，網總亦已準備過濾水樽；王康怡則獲贊助商日清食品提供大量即食麵，以備球隊飲食不時之需。

張玲7年前亦以球手身分出戰第一組，形容這次轉換角色出征心態有不同，「以前做球手覺得只需準備好自己，練好、恢復好、不受傷就夠。現在擔憂的事情更多，例如跟球手溝通調節訓練時間。上次未能留在第一組，希望今次與師妹完成目標」。

網球上月底確認未來兩年續留體院A級精英項目，港將紛紛對此表示歡迎。上月伙內地球手鄭嫵雙在ITF W50深圳賽女雙奪冠的王康怡說：「體院各方面支援都很重要。我一直在體院訓練，若降級不知會變成如何。現在不用顧慮太多，可專注自己表現、幫香港網球爭取佳績。」王康怡料今夏再次與上月勇闖ATP邁阿密公開賽32強的黃澤林合作出戰德國萊茵魯爾世大運混雙，繼兩年前摘銅再衝擊獎牌，今年終極目標則是爭取美網參賽資格。