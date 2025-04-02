英超｜艾蘭加倒戈奠勝　森林隔32年英超雙殺曼聯　沙卡復出建功領阿仙奴挫富咸　 (17:45)

曼聯此役反客為主，中場般奴費南迪斯於4分鐘禁區頂勁射被諾定咸森林門將素斯撲出。1分鐘後，前年被曼聯賣走的森林翼鋒艾蘭加後場高速突擊，先擺脫曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖及中場柏德列多古的追纏，殺入禁區後面對敵衛馬沙拉奧仍能以左腳冷靜射入。落後的「紅魔」加強攻力，但「般費」的頭槌攻門被素斯沒收，隊友中場達洛治迎頂角球又中楣，加上加拿祖下半場兩度射門不中框，中場美臣蒙特又命射柱邊出界，始終無法扳平。

曼聯主帥魯賓艾摩廉末段遣守將哈利馬古尼落場串演前鋒，而後者補時階段的禁區內射門卻被森林中堅梅里路護空門，終助球隊以1球險勝，並自1992／93年首季英超後，再度兩循環交手勝出。另曼聯目前英超單季最低分紀錄是2021／22年球季的58分，故現得37分的紅魔若餘下8輪無法至少勝出7場，便篤定改寫隊史英超單季的最低分紀錄。

艾摩廉賽後批評麾下全場有24次攻門卻最終徒勞無功，「己隊每每控制戰局，但前場表現總是不濟，整個球季都是如此。這仗應可勝出，再不便是和波，但最終是全失3分」。曼聯今季唯一爭標的機會是歐霸，他們下場英超將在下周一凌晨曼市打吡主場大戰曼城。

已率領森林打入英格蘭足總盃4強的領隊紐奴，賽後歸功於「球員在逆境下一起努力不懈，以及彼此的互助互勉」，並特別稱讚入球功臣瑞典國腳艾蘭加道：「他是一個特別的孩子，他的速度協助了球隊，以一己之力奠定勝局。」22歲的艾蘭加是曼聯青訓產品，前年夏天被曼聯賣予森林，今季英超已斬獲6球，並交出8次助攻。此仗建功後沒有慶祝的他賽後自信地說：「我是英超其中一個跑得最佳的球員，今次是我一直努力練習的成果。」

同日阿仙奴藉續串演前鋒的米基爾馬連奴在37分鐘打開紀錄，於66分鐘傷癒復出的翼鋒布卡約沙卡在73分鐘破門，在倫敦打吡戰主場以2：1挫補時階段「破蛋」的富咸。「兵工廠」賽後30戰得61分續排次席，落後明晨主場迎戰愛華頓的一哥利物浦9分，惟後衛加比爾馬加希斯及祖利安添巴是役同告傷出，傷勢未明。

此外，狼隊主場以1：0小勝韋斯咸後雖續排尾四，但已拋離明晨作客般尼茅夫的葉士域治12分，護級形勢樂觀。

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