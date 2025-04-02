高爾夫球｜許龍一為高球首升格體院精英A級感鼓舞　放眼年底全運主場爭獎牌 (19:00)

上屆亞運高爾夫球男子個人賽金牌得主許龍一今午出席高爾夫球桿量身定制服務供應商Tour Fitting Golf（TFG）旗艦店開業儀式。兩年前成立的TFG，作為首家將專業級別高爾夫球球桿量身定造服務引入香港的公司，其位於黃竹坑的旗艦店 「Tour Fitting Golf by Ian Fraser」 佔地約2000平方尺，球桿量身定制師Ian Fraser與現任男子高球港隊隊長的廖瑋浩（Martin）、金潤泓（Edwin）及近藤丸公（Marco）共4名聯合創辦人今共同主持開幕儀式，並安排舞師表演助興。除了許龍一外，藝人兼前港隊成員何雁詩（Stephanie） 亦獲邀出席活動，後者更在TFG工作坊經理兼許龍一私人球桿量身定制師梁溢滔（Ben） 的協助下，完成推桿挑戰。

上月底在國際系列賽澳門站以總成績低標準13桿並列第6名完賽的許龍一，今雖因背傷困擾而無法親自示範揮桿動作，只能勉強做出推桿，他坦言傷勢恢復需時，但對康復充滿信心說：「我始終會參加比賽，不可能很快完全恢復，但我與物理治療師和醫生保持密切聯繫，相信這只是時間問題。」

對於高球能夠歷史性升格為體院A級項目，許龍一稱這對港隊上下都是一種激勵，「不論男、女子組，再到青少年的表現，我們在每個級別均具有競爭力，包括隊中新星劉弦（Arianna）亦正參加美國奧古斯塔女子國家業餘錦標賽」。

粵港澳全運會將於今年11月上演，包括高球在內的8個比賽項目將在港進行，勢以港隊代表身分參賽的許龍一直言這絕對是港隊今年的目標之一，「我知道今年港隊將是一支強大的隊伍，擁主場優勢下有機會登上頒獎台，我們會在賽前參加更多比賽，像香港公開賽就是全運會前的一次絕佳熱身機會」。被問到個人未來目標，許龍一坦言對世界排名並未過於執着，「我希望的是每次參賽都能打得更好」。他又透露兩周後將前往上海參加中國公開賽。

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