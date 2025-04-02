單車｜港隊環泰公路單車賽女子組奪車隊總冠軍　李思穎膺車手總亞軍兼奪白色戰衣 (17:00)

港隊今次派出李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀及關旨君角逐環泰公路單車賽女子組，其中李思穎在過去兩站均奪亞軍，累積4小時45秒29秒排次席，僅以6秒差距落後兩站皆奪冠的泰國車手瑪尼攀。

來到位於沙繳市全長70公里的繞圈賽尾站，力爭車手總冠軍「黃色戰衣」的她，在前兩個衝刺點未能縮窄差距，但港隊眾將於最後一圈戰至最後約兩公里時從車群左路合力嘗試掩護李思穎突圍，雖及後被瑪尼攀及國家隊的劉佳麗趕過，終以1小時48分42秒的時間第3名衝線奪季，但隊友梁穎儀、楊倩玉、梁寶儀及關旨君，分別以25、47、74及76位衝線，令港隊在總成績以19小時43分37秒成為車隊總冠軍，以不足1分鐘之差力壓次席的泰國隊奪冠。而李思穎則在車手總成績以14秒之差屈居瑪尼攀之後獲得亞軍，但仍以23秒之差力壓印尼隊的Andini Putri Anatasya，贏得最佳年輕車手的「白色戰衣」。

港隊戰畢環泰公路賽後將於明晚返港，並將備戰本月中假香港單車館舉行的香港國際場地盃暨第十五屆全運會場地單車測試賽。

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