乒乓球｜印度衛生惹關注　WTT挑戰賽期間天降鳥糞成熱話　港將何鈞傑：願所有人遠離印度 (21:50)

頭號種子的21歲張本智和與17歲小將松島輝空，上周四齊在男雙首圈面對東道主的印度隊組合Anirban Ghosh／Sarth Mishra，雙方戰至第3局時發生小插曲，突有鳥糞跌在場內地上，張本智和隨即向球證反映事件，並指着地面要求清理，但無阻他們當時以直落三局晉級。

而日本隊教練坂本龍介事後也在社交網X上撰文道：「球場內肯定有鳥巢...比賽期間鳥糞一直在掉落，哈哈。場上的球員，板凳席上的教練，每個人都緊張地作賽。我和剛完成比賽的吉川真晴／大藤沙月一起坐在混雙後備席上，如果我坐在他們旁邊5厘米遠的地方，完全會被（鳥糞）擊中。」

值得一提的是，這並非印度首次因衛生問題引起大眾關注，其中國家隊的王懿律和陳清晨曾在2023年出戰印度羽毛球公開賽前夕因腹瀉退賽，陳雨菲亦在酒店用餐後因腸胃炎被迫棄戰。

另外，WTT仁川冠軍賽今起一連6日在韓國展開，男、女子組頭號種子的張本智和及國手王藝迪分途出擊，前者以局數3：1（11：4、10：12、11：4、11：3）輕取西班牙隊球手艾華路羅比斯，將與中華台北隊好手林昀儒爭入8強；王藝迪則直落三局（11：7、11：2、11：5）淘汰另一中華台北隊代表鄭怡靜，16強將與錢天一上演「中國內訌」。惟男單3號種子的法國隊星將菲歷斯列布倫在首圈意外以局數2：3反負韓國隊球手李相秀，提早下馬。

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