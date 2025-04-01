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單車｜李思穎環泰公路單車賽連續兩站奪亞　明煞科戰爭總冠軍 (20:00)

一連3日的環泰公路單車賽今早（1日）上演次站賽事，港隊「小車神」李思穎（Ceci）繼首站後再次獲得亞軍，明日將在沙繳府（Sa Kaeo）、全長70公里的最後一站繞圈賽，力爭冠軍寶座。

港隊在今次賽事除了Ceci參賽外，隊友楊倩玉、關旨君、梁寶儀及梁穎儀亦有出戰，Ceci昨在全長87.9公里的環泰公路單車賽首站，以2小時03分02秒衝線摘亞，僅負東道主的泰國隊車手Jutatip Maneephan，惟李思穎仍順利獲得最佳年輕車手的「白色戰衣」。

來到今日的次站，全長距離增加至105.5公里，從瓦他納那（Watthana Nakhon）踩至沙繳府（Sa Kaeo），5名港將全程處於主車群較前位置，戰至最後500米時，李思穎發力突圍衝刺，最終以次名衝線，約1個半車位之差再次不敵36歲的Jutatip Maneephan，連續兩站奪亞。梁穎儀、關旨君、梁寶儀及楊倩玉分別排第17、31、55及62名。

總成績方面，李思穎累積4小時45秒29秒續排次席，僅以6秒差距落後予Jutatip Maneephan，但她在最佳年輕車手榜則以20秒優勢居首，續披上白色戰衣。至於港隊在車隊榜總成績以14小時17分31秒與同時間的泰國隊爭持激烈。

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