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外隊訪港｜阿仙奴熱刺7月會師啟德　海外首演北倫敦打吡　沙格拿、京治同稱舊會志在必得 (18:59)

澳洲活動公司TEG Sports今午（31日）宣布7月底在啟德主場館舉辦「香港足球盛會2025」表演賽，4間赴港球會利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺同派名宿出席發布會。阿仙奴右閘沙格拿和熱刺前隊長京治同稱，即使賽事僅屬季前賽，但基於兩隊宿敵關係，必定務求爭勝為新球季壯行色。

兩場表演賽分別由利物浦與AC米蘭在7月26日出戰「渣打盃」，以及阿仙奴與熱刺在7月31日合演首場海外「北倫敦打吡」。今年2月初曾來港出戰蛇年賀歲盃的沙格拿，稱2012年因傷患錯過阿仙奴訪港之旅，笑言隊友當時返英分享經歷時有「妒忌」。京治則表示，每次來港最期待的是接觸這裏的人和美食。

對於舊東家將在季前賽對陣宿敵，從青年軍至掛靴一直效力熱刺的京治形容，擊敗阿仙奴是從小建立的價值觀，「小時候已明白擊敗阿仙奴的重要性，這並不容易做到。這次比賽性質將與其他季前賽有異，對球迷來說也是最盛大的賽事」。沙格拿也認同此戰意義非凡，「打吡就是要贏，球員必定希望把勝利帶回倫敦」。

至於利物浦前門將占士，日前曾到啟德主場館觀賞香港國際七人欖球賽，盛讚球場具世界級水準，也大嘆錯過上周五的閉合天幕。昨曾到啟德出席活動的AC米蘭傳奇後衛巴里斯，稱「紅黑軍團」與「紅軍」過去兩次在歐聯決賽交戰，相信這次冤家碰頭定能吸引廣大亞洲球迷。

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