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網球︱黃澤林談邁阿密公開賽被輕視　不服輸激發鬥心　盼將來在啟德體育園獻技 (19:23)

黃澤林（Coleman）上周在邁阿密網球公開賽打入男單32強，為香港網壇刻下歷史。這名20歲香港網球一哥上周返港後，今日（31日）接受本報等多間本地傳媒訪問，談到今次公開賽曾遭對手輕視，不服輸的他最終激發鬥心爭氣，並期望將來想在啟德體育園於主場球迷面前獻技。

黃澤林以外卡身分直入邁阿密公開賽正賽，首圈先擊敗德國籍球手艾特馬亞後，次圈險勝世界排名14位的22歲美籍新星舒爾頓，震驚網壇，最終第3圈僅負排89名的澳洲籍球手阿當禾頓。Coleman今受訪時表示，上周三晚返港後感受到多了支持，街上多了人認到他和要求合照。他昨獲邀入啟德體育園主場館，首次現場看香港國際七人欖球賽，其間還與同一看台的「香港女飛魚」何詩蓓交流，「看了一個下午，好刺激好好睇，現場好熱鬧，令不知自己歡呼咁大聲，嗌到聲沙。去年在維園出戰台維斯盃時，感受到有很多市民支持，當然七欖場地大很多，當港隊比賽時得到現場所有觀眾打氣，所以有少少起雞皮，我在看台感受和以往在網球場打比賽是兩個感覺」。他笑言希望將來也能在啟德體育園比賽，「我梗係想，希望能夠實現到」。

邁阿密公開賽3場賽事，給予黃澤林往後比賽的信心，「知道自己是可以贏到世界最頂尖球手。我之前提及過，有些球手常睇唔起我們，覺得無乜香港球手，是有少少輕敵，尤其我對舒爾頓時，一開始睇到他仲笑緊我，覺得好容易可以贏我，當時我和教練講：我要贏呢個人。我最唔鍾意就是別人覺得我唔得，我就想證明給對方睇，我是可以抗衡甚至有機會贏到他們」。他又不想比較同齡新星成就，「我覺得網球是個人運動，每人條路都不同，好像華雲卡到28歲才贏得大滿貫，每個球手巔峰狀態不知何時，控制不到，所以我只會和教練看其他球手有甚麼值得學習之處」。

網球未來兩年續成香港體育學院A級精英項目，黃澤林重申自己頻繁到歐洲或美國等海外比賽、教練團隊及物理治療均需一定開支，激勵他這兩年要更努力比賽為網球在體院「留級」，「轉職業後開支會大增，不僅考慮自己，我更想幫助其他香港球手。在香港成為運動員是不容易，體院資助無疑提供了安全感。我很榮幸可代表到香港比賽，這是我的屋企、在這裏成長」。他感恩父母背後全力支援，令他可專注比賽，「家人不是運動員出身而是教育界，好多謝和感恩他們是我的父母和家姐。尤其自己海外比賽用廣東話與家人通訊，會令我有回到家的感覺」。

現世界排名升至170位的黃澤林稱，今年會續以打入頭100位為目標。他透露留港到本周，下周將重投訓練，備戰下月中巴塞隆拿公開賽和下月底馬德里公開賽，首戰ATP巡迴賽的泥地賽，「我近排狀態幾好，但都累，所以返來唞一唞。我幾期待泥地賽，團隊好專業已安排好訓練時間表。如果想做頂尖球手，長遠不能只打硬地賽」。

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