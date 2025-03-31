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網球｜19歲新星文錫邁阿密賽爆冷封王　稱「人生最重要的一天」　佐高域拒認眼睛受感染招敗 (17:59)

19歲的捷克籍新星積及文錫，今晨（31日）在邁阿密網球公開賽男單決賽爆冷以盤數2：0，勇挫37歲的6屆盟主塞爾維亞籍名將佐高域。文錫賽後承認擊敗偶像球手或已度過「人生最重要的一天」；佐高域則拒絕以右眼受感染為無緣個人職業賽生涯第100冠的藉口。

這場決賽因天雨關係，押後近6小時至當地晚上才開賽，結果世界排名第54的積及文錫以兩盤7：6（7：4）力挫24個大滿貫得主佐高域，首次揚威ATP巡迴賽千分級賽事。文錫賽後說：「我不知該說什麼。現在的情境明顯地是難以置信，可能是我人生最重要的一天……你（佐高域）是我年輕時的偶像，我因你而開始打網球。」文錫又透露首圈對西班牙籍球手艾吉前，因膝部問題欲退賽，卻因裁判去了午膳而不得要領，之後做過物理治療後傷勢好轉，最後更成就今次夢幻之旅。

佐高域則拒絕因右眼受感染致紅腫為輸波藉口，「我真的不想談論它，只想祝賀文錫。落敗總會不開心，但我必須接受。早在他15或16歲時，我已留意他，其後曾邀請他陪練。你可發現他的發球和負手等技術都已一日千里。」

另外，在女單第3圈出局的17歲俄羅斯籍新星米拉安祖娃，在女雙決賽伙拍同胞舒娜達，以6：3、6：7（5：7）、10：2力克西班牙籍球手畢絲卡及日本籍的加藤未唯組合封后。

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