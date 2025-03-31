體育｜體院與法國國家體育運動學院簽署合作備忘錄　旨在優化兩地精英體育培訓系統　崔浩然：有正面影響 (19:19)

為了攜手推動精英體育發展及全球交流，體院和法國國家體育運動學院今一同簽署合作備忘錄，該份備忘錄的關鍵合作領域，包括分享機構運作和項目發展的知識、交流運動醫學和運動科學技術、支援精英培訓及研究的創新項目發展、參與國際會議，以及籌辦交流訓練營，這不僅加強香港與法國之間的聯繫，還為國際體育合作奠定新基準。在簽署儀式上，體院院長蔡玉坤與法國國家體育運動學院總監Fabien Canu代表雙方正式簽署合作文件。

獲邀上台分享的港隊法國籍單車總教練達海飛（Herve Dagorne）稱INSEP是全球頂尖的體育學院之一，港隊單車運動員未來將可使用其單車訓練場地，而香港也會在法國運動員於亞洲比賽時提供協助。同場出席的崔浩然則相信這次合作或將帶來更多發展機會，「劍擊最好進步的方式就是與其他國家的選手訓練。如果未來能經常與領銜劍擊運動的法國隊練習，對我們來說將是很大的幫助」。

男子港隊日前出戰花劍大獎賽秘魯利馬站，兩屆奧運冠軍的「世一」張家朗繼世界盃埃及開羅站再次於個人賽8強止步，無緣獎牌，狀態未達部分市民期望，崔浩然對此表示今年是團隊試驗不同策略的一年，目標是為未來的大型比賽做好準備。未有參加利馬站的崔浩然又透露，他將代表港隊出戰5月初的世界盃加拿大溫哥華站。

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