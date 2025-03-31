明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

體育｜體院與法國國家體育運動學院簽署合作備忘錄　旨在優化兩地精英體育培訓系統　崔浩然：有正面影響 (19:19)

香港體育學院今早（31日）與法國國家體育運動學院（INSEP）簽署合作備忘錄，旨在優化兩地的精英體育培訓系統，並促進國際體育交流。出席儀式的花劍港將崔浩然（Nicholas）受訪時表示與高水平運動員一同訓練是難得的進步機會，對比賽有正面影響。

為了攜手推動精英體育發展及全球交流，體院和法國國家體育運動學院今一同簽署合作備忘錄，該份備忘錄的關鍵合作領域，包括分享機構運作和項目發展的知識、交流運動醫學和運動科學技術、支援精英培訓及研究的創新項目發展、參與國際會議，以及籌辦交流訓練營，這不僅加強香港與法國之間的聯繫，還為國際體育合作奠定新基準。在簽署儀式上，體院院長蔡玉坤與法國國家體育運動學院總監Fabien Canu代表雙方正式簽署合作文件。

獲邀上台分享的港隊法國籍單車總教練達海飛（Herve Dagorne）稱INSEP是全球頂尖的體育學院之一，港隊單車運動員未來將可使用其單車訓練場地，而香港也會在法國運動員於亞洲比賽時提供協助。同場出席的崔浩然則相信這次合作或將帶來更多發展機會，「劍擊最好進步的方式就是與其他國家的選手訓練。如果未來能經常與領銜劍擊運動的法國隊練習，對我們來說將是很大的幫助」。

男子港隊日前出戰花劍大獎賽秘魯利馬站，兩屆奧運冠軍的「世一」張家朗繼世界盃埃及開羅站再次於個人賽8強止步，無緣獎牌，狀態未達部分市民期望，崔浩然對此表示今年是團隊試驗不同策略的一年，目標是為未來的大型比賽做好準備。未有參加利馬站的崔浩然又透露，他將代表港隊出戰5月初的世界盃加拿大溫哥華站。

其他報道：外隊訪港｜阿仙奴熱刺7月會師啟德　海外首演北倫敦打吡　沙格拿、京治同稱舊會志在必得

其他報道：外隊訪港｜利物浦、AC米蘭、阿仙奴、熱刺7月底訪港票價399元起　啟德上演05年歐聯決賽翻版及北倫敦打吡

其他報道：網球｜19歲新星文錫邁阿密賽爆冷封王　稱「人生最重要的一天」　佐高域拒認眼睛受感染招敗

 

相關字詞﹕香港體育學院 法國國家體育運動學院 簽署 合作 備忘錄 崔浩然 蔡玉坤 達海飛 單車 花劍 張家朗 編輯推介

上 / 下一篇新聞