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外隊訪港｜利物浦、AC米蘭、阿仙奴、熱刺7月底訪港票價399元起　啟德上演05年歐聯決賽翻版及北倫敦打吡 (15:39)

4支歐洲名牌球會今夏雲集香港！來自澳洲的活動公司TEG Sport今午（31日）舉行記者會宣布，今夏在啟德體育園主場館舉辦兩場「香港足球盛會2025」表演賽，分別由利物浦與AC米蘭在7月26日重塑歐聯決賽「伊斯坦布爾之夜」，以及阿仙奴與熱刺在7月31日合演「北倫敦打吡」。主辦單位預計兩場賽事至少吸引10萬人入場，並會舉行公開操練等活動讓球迷近距離接觸球星。主辦方其他公布，賽事票價由399元至2499元，公開操練票價則99元至299元。

4隊均有訪港經驗，其中熱刺和利物浦是最近訪港的兩隊，前者2017年出戰「賽馬會傑志中心挑戰盃」對傑志，「紅軍」同年則出戰英超亞洲挑戰盃；AC米蘭則闊別香港最久，曾在2004年與傑志演慈善賽。阿仙奴對上一次訪港則在2012年，對手同為傑志。

4支訪港隊伍中有3支來自英超。今屆在英超獨領風騷的利物浦，陣中擁有穆罕默德沙拿和華基爾雲迪積克等當家球星，兩人今夏均約滿「紅軍」去留仍待確認；聯賽居次的阿仙奴則有馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯及布卡約沙卡等星將。來自意甲的AC米蘭坐擁葡萄牙國腳翼鋒拉菲爾利亞奧，熱刺則有韓國射手孫興慜坐鎮。

4隊名宿專程來港出席今午在尖東一間酒店舉行的記者會，包括利物浦門將占士、AC米蘭傳奇巴里斯、阿仙奴後衛沙格拿及熱刺前隊長京治。同場的文化體育及旅遊局長羅淑佩致辭時稱，承接完昨日圓滿舉辦香港國際七人欖球賽，這次公布外隊賽為盛事「超級3月」完美落幕。她提到賽事將是啟德體育園本月開幕以來首次舉辦國際級外隊賽，認為4隊聚首香港顯示主辦方對香港市場十足信心，相信屆時會掀起一股足球熱潮。

本報專欄曾提及TEG Sports原定伙拍去年捲入美斯出場風波的Tatler Asia辦賽，最終後者疑被「踢走」。TEG Sports總監Rachael Carroll在發布會重申，TEG Sports是這次活動的發起者，並強調公司已在世界各地舉辦過逾50場賽事。她又說與港府、啟德體育園及香港足總等持分者溝通順利，並透露正向大型體育活動事務委員會申請「M」品牌資助，金額未定。

被問到有否在合約上與各球會制定確保重點球星出場條款，Rachael Carroll說：「這些球會承諾派出最強陣容，他們亦有商業伙伴、贊助商在香港，這些都會確保球會讓陣中最高質素的球員落場獻技。」

「香港足球盛會2025」詳情

比賽地點：啟德體育園主場館

比賽日程

● 「渣打盃」利物浦 vs AC米蘭：7月26日（六）

● 阿仙奴 vs 熱刺：7月31日（四）

專屬球迷體驗與公開訓練環節

● 利物浦：7月24日（四）

● 熱刺：7月29日(二)

● 阿仙奴：7月30日(三)

票價：

● 比賽日門票：399元/ 799元 / 1299元 / 1699元 / 1999元 / 2499元

● 公開訓練門票：99元至299元

註：即日起可在主辦單位網頁https://tegsport.com.au/ 登記資料，以獲取更多官方資訊及門票公開發售日期消息

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