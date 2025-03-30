七欖｜阿根廷男隊封王　世巡賽分站三連冠　新西蘭女將連續3屆揚威香港 (20:32)

阿根廷隊今午4強先對陣澳洲，在舒爾斯（German Schulz）連中三元下以31：7過關。法國隊則靠馬迪奧加西亞（Mateo Garcia）絕殺，以24：17力克斐濟隊。前兩站皆奪冠的阿根廷隊早段有比蘭甸尼（Joaquin Pellandini）達陣被判詐糊，半場互無紀錄。法國隊下半場尚餘4分43秒時，有迪拉馬（Liam Delamare）因粗野攔截領黃牌須離場2分鐘，阿根廷隨即把握人數優勢，由艾華利斯（Santiago Alvarez）達陣打破僵局，及後靠蒙尼達（Marco Moneta）再下一城，拉開12：0優勢。法國隊最後一擊由阿費爾（Gregoire Arfeuil）破蛋亦於事無補，阿根廷保住12：7勝局，今季連續3站奪冠。

阿根廷隊的盧斯安奴干沙利斯（Luciano Gonzalez）賽後獲頒本站最佳球員，他形容球隊突破宿命首在香港封王，是讓人難忘的經歷，「我們自2004後首次殺入4強，已覺得是勝利，在香港大球場倒霉的時間已過去，能夠奪冠而回是極佳的成就」。「藍白軍」去年曾在世巡總決賽不敵法國隊失冠，他形容這次擊敗對方確實有復仇感，「不清楚是否應以『復仇』形容，但與法國確實有點宿敵關係」。

女子組方面，新西蘭與澳洲今季第3次在分站決賽交鋒。兩軍半場賽和12：12下，新西蘭隊下半場靠佐渣米娜（Jorja Miller）兩度達陣，以26：19擊敗對手，今季第3度封后。眾將接過獎盃後，大跳傳統哈卡舞（Haka）慶祝。