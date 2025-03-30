英聯盃｜紐卡素舉行勝利巡遊　15萬球迷夾道同歡　舒利亞嘆亡父無緣見證 (20:40)

紐卡素早前在英聯盃決戰以2：1挫利物浦，繼1969年的國際城市博覽會盃後再次奪標，並自1955年的英格蘭足總盃後再度揚威國內比賽，昨在勝利巡遊中與15萬名球迷同樂，其間領隊艾迪賀維為能帶給支持者一些歡樂而高興，但球會名宿舒利亞雖指「這或是我人生中最美好的兩周」，卻因其父去年離世而無法一同感受歡樂氣氛而感遺憾。現於英超排第6的「喜鵲」下場比賽將在周四凌晨主場迎戰賓福特。

英足盃8強方面，諾定咸森林作客與白禮頓激戰120分鐘後互交白卷後，藉門將素斯在互射12碼兩度撲出射門勝出4：3，繼上月初在英超主場狂勝7：0「海鷗」後，再次交手勝出，並相隔34年來首入4強。

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