英聯盃｜紐卡素舉行勝利巡遊　15萬球迷夾道同歡　舒利亞嘆亡父無緣見證 (20:40)

紐卡素昨在市內坐開篷巴士舉行勝利巡遊，慶祝月中英格蘭聯賽盃決賽力挫利物浦，贏得70年來首個國內盃賽冠軍，其間15萬球迷夾道同歡，但出席的名宿舒利亞則為其去年離世的父親無緣一同參與而感觸不已。
紐卡素早前在英聯盃決戰以2：1挫利物浦，繼1969年的國際城市博覽會盃後再次奪標，並自1955年的英格蘭足總盃後再度揚威國內比賽，昨在勝利巡遊中與15萬名球迷同樂，其間領隊艾迪賀維為能帶給支持者一些歡樂而高興，但球會名宿舒利亞雖指「這或是我人生中最美好的兩周」，卻因其父去年離世而無法一同感受歡樂氣氛而感遺憾。現於英超排第6的「喜鵲」下場比賽將在周四凌晨主場迎戰賓福特。
英足盃8強方面，諾定咸森林作客與白禮頓激戰120分鐘後互交白卷後，藉門將素斯在互射12碼兩度撲出射門勝出4：3，繼上月初在英超主場狂勝7：0「海鷗」後，再次交手勝出，並相隔34年來首入4強。
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