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港超｜大埔7：3大勝理文　1分反壓東方重登榜首　伊高沙托尼梅開二度兼助攻「大四喜」 (22:13)

大埔今晚（30日）港超憑前鋒馬卡雷拿大演「帽子戲法」及伊高沙托尼助攻「大四喜」兼入球梅開二度，作客將軍澳運動場以7：3大勝有前鋒安尼亞「起孖」的理文，賽後18戰41分，以1分反壓昨晚失分的東方重登榜首。

今仗是理文助教朱兆基暫代領軍第2仗，日籍左閘立花稜也因上仗累積5面黃牌而停賽，改由港將余煒廉擔正，前鋒安尼亞代表愛沙尼亞隊戰畢國際賽後先列後備。大埔則有李家豪及巴西籍中鋒盧卡斯因傷缺陣。

今季頭兩輪聯賽交手均由「綠戰士」獲勝，是役理文雖初段一度控制形勢，但其後站穩陣腳的大埔在18分鐘，憑伊高沙托尼左路禁區邊射遠柱先開紀錄，馬卡雷拿26分鐘博得防中胡晉銘犯天條，伊高主射中鵠，他補時階段交出直線，助攻馬卡雷拿射成3：0完半場。

理文換邊後一口氣換入安尼亞、金旻奎及顏樂楓，60分鐘即由安尼亞追回一球，惟大埔在67及69分鐘分別由馬卡雷拿笠射及陳肇鈞建功，拉開比數至5：1。理文翼鋒艾華頓73分鐘再追一球，惟大埔今場火力全開，中場帕特華維迪接應伊高傳中射入世界波，以及馬卡雷拿77分鐘連中三元，最終以7：3大勝尾段有安尼亞梅開二度的理文。大埔賽後18戰41分，以1分反壓東方重返榜首；理文踢少一場落後6分，以35分排第3。

大埔主教練李志堅賽後雖承認比數有些始料不及，「但我覺得都要檢討，球隊不應該出現這些大意失球」。提到聯賽爭標情况，傳射居功的伊高表示還有6場比賽，每人均需保持專注。

理文暫代主教練朱兆基則對麾下發揮大感失望，「我覺得賽果難以控制，贏和輸會有，但我見到有些球員好像洩氣地比賽，我完全不能接受」。被問到與班主李文恩賽後交談內容，他引述對方說「唔好再畀隊波跌落去！」他又稱或會在這刻起，觀察哪些球員是對球會利益為先。

同日另一場，賽前榜尾的北區對九龍城同演「入球騷」，前者雖有先開紀錄的古杜拉在33分鐘兩黃一紅被逐下，上半場被對手兩度逼和，最終藉簡嘉亨補時絕殺作客險勝 4：3，賽後18戰12分微升1位排第8。

另外，傑志女足昨晚在女甲聯賽憑中鋒朱寶恩在75分鐘建功，以1：0小勝次席的仁足社，12戰全勝下提早3輪衛冕聯賽冠軍。

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