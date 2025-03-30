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七欖｜港男欖反勝國家隊衛冕銀劍賽　李卡度讚表現勝去年　盼見更多華人面孔 (18:10)

香港國際七人欖球賽今日（30日）在啟德體育園主場館上演決賽日。中國香港男子七欖代表隊在銀劍賽決賽，以38：5力挫中國國家隊，蟬聯錦標。

國家隊今早以19：7力克日本隊後，與小組兩戰全勝的港男隊合演終極對決。前日對壘以31：7反勝的港男隊，此戰被敵軍的劉金龍率先達陣再次先落後0：5。惟新秀艾維達拜奧隨即扳平，並由拜恩菲立斯射入附加罰球反先7：5；另一新人紀遠恆半場前最後一擊達陣，助港男隊半場拉開14：5。港男隊下半場再由薩耶斯、葛史活、虎拿當尼及丹馬克接連建功，以38：5大勝，連續兩屆高舉銀劍。

華將李卡度透露，教練賽前擔心他們小組兩連勝會輕敵，因為國家隊今早擊敗日本隊都算輕易，很開心成功衛冕，「我們沉得住氣，先被對手入波，但我們總是這樣反勝，可能這樣更加開心，防守亦比之前更好，是今場贏波關鍵」。他稱當然希望球隊有更多華人面孔，「這樣可能本地球迷支持我們多點。不過無論隊友是否識講廣東話，大家都是在香港出世或成長，為這個地方比賽，全隊表現亦比去年好」。他說，無論去年在香港大球場，還是今年在啟德主場館，他目標都是想為港隊勝出銀劍賽，打開天幕亦比首日關閉時涼爽，又笑言最近見退役的「老大哥」姚錦成不停飲酒，「已完全不是運動員，希望他快點返來打返波」。他稱緊接球隊未來半年會全力備戰年底舉行的粵港澳全運會。

今屆首次代表港隊出戰的紀遠恆，在啟德累積兩個達陣，即將返英繼續學業的他笑言奪冠後捏了自己一下，確認非置身夢境，「我已欣喜若狂，希望球迷見證港隊奪冠後，能滿載而歸的回家。這對我來說人生最愉快的假期」。以英文受訪的他其後再以半鹹淡廣東話答謝球迷，「多謝你哋睇我哋打欖球」。

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