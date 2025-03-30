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足球｜香港車路士足校「轉會」AC米蘭設啟德訓練場　巴里斯來港主持開幕　明午記者會公布4外隊友賽 (16:09)

在港成立近16年的車路士足球學校（香港），今午（30日）正式「轉會」成為「AC米蘭足球學院香港」及落戶啟德體育園開設室內仿草訓練場，並獲該隊意大利隊名宿巴里斯訪港主持開幕。盛傳這支意甲傳統勁旅7月將聯同利物浦、阿仙奴及熱刺訪港友賽，主辦單位將於明午舉行記者會公布詳情。

盛傳今年7月有4支外隊訪港踢四角賽，巴里斯今被問到AC米蘭會否夏天訪港，他僅笑言「也許吧」。據公關發布明午將召開「香港足球盛會2025」記者會，公布比賽日程和門票資訊等，巴里斯將聯同3支英超勁旅名宿一同出席，包括利物浦門將占士、阿仙奴後衛沙格拿及熱刺前隊長京治。

車路士足球學校（香港）2009年11月成立，前身為山度士足球學校，參加過低組別聯賽，亦長年競逐女甲聯賽成爭標分子，直至今季改名為仁足社。該校上周三向學員家長發公告，表示將正式結束與車路士合作關係，轉而與AC米蘭建立新合作，以其名義營運足校，強調今次轉換經深思熟慮，認為與AC米蘭合作將帶來更多優質資源及更廣闊發展機會。

AC米蘭足球學院將於啟德零售館1的3樓天台設立室內仿真草7人訓練場，今午舉行動土儀式，除了巴里斯專程訪港，車校管理層山度士與陳肇麒，林樂勤、伍瑋謙及林衍廷等車校港將均有到場。現年64歲的巴里斯曾為AC米蘭贏得6次意甲及1次歐聯冠軍，這名意大利傳奇透過翻譯表示，上次來港已是1995年，再次回來感受到香港球迷對「紅黑軍團」的熱情，並會同日入啟德主場館看香港七欖。他期望足校訓練班能夠傳授給孩子們價值觀、團隊合作及社交能力等，「這些都是他們終生受用，成為更好的球員和人」。

被問到「轉會」起因，車校創辦人之一山度士稱雙方合作近16年後，有意轉換環境，「疫情時我們與車路士已完約，之後繼續沿用名字，但和外國球會合作，合約是非常重要。後經介紹AC米蘭想合作，踢波有機會轉會，為何辦足球學校不能轉會？對方肯合作我們非常開心，AC米蘭都是非常出名的球會」。他補充管理層及營運基本不變，車校在藍田和樂富的場地會繼續使用，「只是換件衫，場地佈置隊徽會轉為AC米蘭。當然總有人不喜歡這球隊，那我嘗試令他們喜歡。車校時都有很多曼聯球迷報名，起初來我們球場都是着曼聯波衫，後來都有着車路士訓練衫」。傑志球員林樂勤稱，今次足校是父親的生意，他只是輔助角色，強調教練等足校內容都會維持原狀。

其他報道：七欖｜世界欖總高層讚啟德為七欖而設　配套「讓運動員感被重視」

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