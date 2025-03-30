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七欖｜港女欖銀劍決賽大勝哈薩克主場首封后　莊嘉欣：從舊到新地方七欖賽仍屬香港人 (17:45)

香港國際七人欖球賽今日（30日）在啟德體育園主場館上演決賽日，中國香港七欖代表隊分途出戰男、女子銀劍賽決賽。打頭陣的女隊再鬥哈薩克隊，在大半場獲多打一人優勢下，以45：5擊敗對手，如願主場揚威。

港女隊在銀劍賽先後擊敗哈薩克隊和泰國隊，以小組首名晉級決賽；哈薩克隊則在今早以31：0大破泰國隊後，取得另一決賽席位。港女隊前日曾以29：14擊敗哈薩克隊，此戰形勢依然佔優，開賽約一分鐘便由林莎芘邊路達陣，並靠陳楚琪射入罰球領先。

哈薩克未久達陣追至5：7，惟Tatyana Kruchinkina攔截時撞到莊嘉欣頭部，被球證出示紅牌驅逐。港女隊獲得人數優勢下，再由莊嘉欣達陣及陳楚琪射入加踢；加上林莎芘再下一城，半場領先19：5。港女隊下半場再由隊長高香慧、伊洁茜和韋諾蒔達陣，加上藍嘉敏埋齋，終以45：5大勝哈薩克。

港女隊去年在銀劍賽不敵國家隊屈居亞軍，這次終如願封后。此戰錄得達陣的莊嘉欣賽後興奮道：「從舊地方到新地方，香港七欖賽仍然是屬於香港人，能夠在這裏奪冠很開心，希望可以把舊傳統增添新元素，並延續下去」。被撞到頭部的她賽後無恙，更說紅牌出現得太早，是構成大比數分差的轉捩點，「七欖是節奏明快的運動，防守少打一人空間便大了。7打6變相我們有優勢，但我覺得如果維持7打7會更好玩」。

港隊另一隊長陳穎則當選此戰最佳球員，她稱在主場親友和球迷見證下揚威的感覺與別不同，「我們持球的時候，所有人都為我們歡呼，能獲一班主場球迷為我們撐腰簡直絕妙」。港隊下個賽事為5月遠赴英國出戰當地超級系列賽。

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