七欖｜世界欖總高層讚啟德為七欖而設　配套「讓運動員感被重視」 (14:04)

香港七欖賽今屆首度從香港大球場移師啟德主場館，曾是澳洲15人欖球代表的Brett Robinson對新場地讚不絕口，「從我們和運動員角度而言，這是一個多麼令人難以置信的場地。這是專為七人欖球而設的，這裏有24個更衣室，每當經過更衣室時，就會聽到女生們載歌載舞，運動員真正享受在這裏的體驗和感到被重視」。

賽事首兩日均吸引逾3萬人入場，World Rugby行政總裁Alan Gilpin對此感到滿意，並形容這對啟德主場館而言是很好的壓力測試，「世界各地的場地在新開張時都會面臨挑戰，無論舉行過多次測試，最好先讓10萬人入場試試。人山人海下難免有排長龍的壓力，不論場地遇到什麼困難，相信啟德正處理和克服它」。

港隊在世巡賽改制後無緣參戰，賽會因此在去年起舉行Melrose銀劍賽，讓港隊續能主場獻技。World Rugby總經理Sam Pinder說，銀劍賽在香港七欖賽地位舉足輕重，「能有東道主參與其中增添賽事影響力，這幾天看見這些亞洲宿敵對碰，球迷反應亦隨即上升」。此外，World Rugby將在日內交代來季世巡賽新安排。