七欖｜新西蘭反負法國　無緣香港站三連霸　斐濟黃金入球險勝晉4強 (21:49)

力爭衛冕的新西蘭男隊雖在今屆世巡賽未嘗一冠，最佳成績僅在杜拜站獲得第4名，總成績亦暫排第7位，但昨在香港站B組首兩輪接連擊敗澳洲及烏拉圭隊，今午再在最後一輪17：7力挫南非隊，3戰全勝首名晉級。All Blacks晚上8強硬碰以小組最佳第3名出線的法國隊，縱在上半場先後做出兩次達陣兼踢入附加罰球，一度領先14：0，但在半場前被法國隊的阿費爾成功達陣追至7：14，該名後衛換邊後開賽約12秒扳平，「高盧雄雞」更在3分鐘後把握新西蘭在後場跌球失誤，最終藉另一名20歲小將卡拉巴（Joe Quere Karaba）達陣以21：14反勝。阿費爾賽後稱：「球隊做得非常好，為了達成贏得香港七欖的夢想，今晚將會好好休息。」他又稱球場開出天幕下能看到星空，「那是個美好時刻」。

另邊廂，爭取在香港第20冠的斐濟隊，昨在A組首兩輪險勝美國及愛爾蘭隊後，今早最後一輪以7：35大敗予阿根廷隊，以2勝1負小組次名入8強。斐濟隊晚上8強與西班牙隊在法定時間結束前打成28：28平手，雙方需以黃金入球時間分勝負，斐濟終靠在右邊踢入罰球險勝31：28。斐濟前鋒馬坦拿（Jeremaia Matana）承認球隊下半場表現有些不穩，「時間管理和球權的控制出現問題」。而去年世巡賽常規賽冠軍的阿根廷隊A組三連勝，在8強以22：14挫愛爾蘭隊後，明午2時將與澳洲隊爭入決賽。

女子組方面，上兩屆封后的新西蘭隊在A組同樣三連捷下小組首名出線，8強再對小組賽手下敗將巴西隊，以31：7大勝輕鬆入4強，對手將是另一場以26：17擊敗斐濟隊的加拿大隊。而國家隊則小組賽吞下三連敗無緣出線，下午在第9至10名次賽4強以24：19擊敗英國隊，明早11時32分將與西班牙隊爭第9名。