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三人籃球｜港男籃3×3亞洲盃正賽A組皆北　無緣闖8強 (21:20)

中國香港男子三人籃球代表隊今（29日）歷史性出戰國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃分組賽，惟先後不敵東道主新加坡隊和亞洲「一哥」蒙古隊，在A組兩連敗無緣8強。

由蔡龍德、黃浩賢、林俊達及陳永熹組成的港籃男隊，前日在資格賽A組居首，首度殺入亞洲盃正賽。他們今早先對擁有主場之利的新加坡隊，甫早段已被拉開落後1：8，其後在林俊達和陳永熹分別攻入6分和4分下，儘管曾追近至15：17，但仍以16：21告負。

港隊晚上次戰惡鬥兩屆亞洲盃盟主蒙古隊，早段遭對手打出6：0攻勢後，由林俊達「破蛋」。蒙古隊不僅身形佔優，外線投籃手風亦順，全場射入8個兩分球。港隊終在林俊達獨取6分及陳永熹得兩分下，以8：22落敗，在A組排第3，無緣前兩名出線8強。蒙古隊同日以22：10挫新加坡隊，兩隊分列小組首、次名晉級。

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