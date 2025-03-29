七欖｜港男隊反挫宿敵日本　銀劍賽坐亞望冠　新人杜舒雲葛史活錄達陣圓夢 (17:03)

港男欖昨以31：7技壓中國國家隊，此戰上半場先被日本隊的斐濟裔入籍兵Waisale Serevi先攔截後達陣，但隨即靠薩耶斯達陣扳平。日本隊之後再由福田正武達陣；港男隊完半場前再由薩耶斯建功，惟附加罰球中柱，半場落後12：14。港男隊下半場靠隊長蔡紀駿、杜舒雲、丹馬克和葛史活達陣大舉反先，日本隊縱有矢次龍介追近，但港隊最後一擊由拜恩菲立斯埋齋，終以43：21取勝。兩戰全勝的港男隊決賽對手需待明早日本對國家隊後確認，決賽則在下午4時16分上演。

兩名香港七欖賽「新丁」杜舒雲和葛史活此戰先後達陣，與昨「地標」錄得達陣的紀遠恆看齊。杜舒雲賽後興奮道：「我難以用言語形容，這是我人生其中一個最好的感覺！當獲知入選後我竭盡全力，我不清楚這是什麼感受，但這是夢想成真。」他透露自8歲起入場觀看香港七欖，並一直以此為目標，「每次入場睇波，都深信終有一天會踏上賽場，努力自然有回報，誰人都可以」。

華將李卡度則表示，這次面對的日本隊跟本月初世巡賽對陣的有所不同，認為這次球隊反勝在於調整節奏，「開段有點緊張，進攻時很多不必要的卸球（offload），之後調整到向前之餘不卸球，慢慢向前就找到空位」。他又樂見不少新秀在今屆建功，「看見香港欖球未來4至8年都有新希望」。