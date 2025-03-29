七欖｜利物浦名宿麥馬拿文占士踩入啟德場觀賽　讚開合天幕聯想到卡迪夫千禧球場 (17:58)

香港七欖指定啤酒嘉士伯，今明兩日邀請了兩名利物浦名宿麥馬拿文及占士親臨啟德主場館觀看七欖及步入球場，以及到球迷村舞台與球迷玩互動遊戲等。

麥馬拿文受訪時表示，今次是他第一次親身入場看香港七欖，「我之前只在電視上看過轉播，新球場很宏偉，設施一流」。他透露明日會與占士到南看台盡興，並看好阿根廷男隊和新西蘭女隊奪冠。

至於近年已多次來港的占士，繼去年在香港大球場後再次親臨香港七欖，「去年是我首次看香港七欖，感受到南看台獨特的狂熱氣氛，所以我很期待啟德場能否延續甚至超越那種體驗。如你所知，我來過香港很多次，今次來到感覺新球場內部空間比外觀更廣闊，可開合的天幕更是頂尖科技水平。尤其香港夏天較濕熱，屆時應關上天幕以防觀眾脫水」。他認為啟德場跟英國卡迪夫的千禧球場相似，同樣有可開合的天幕，並有可能是全亞洲最長的球場酒吧台可邊喝啤酒邊看比賽，「下個月還有Coldplay演唱會呢」。

利物浦今季英超領先阿仙奴12分高踞榜首，占士表示尚餘9輪只需贏多5場就可奪冠，很難想像阿仙奴可以後來居上；麥馬拿文則讚主帥史諾工作出色，「畢竟上次奪冠是在疫情時無人的球場，今次若能在晏菲路球場於球迷面前捧盃會更美好」。

至於今屆歐聯冠軍，曾效力皇家馬德里的麥馬拿文認為8強對阿仙奴不易應付，「皇馬總是能找到辦法奪冠，如晉級就會對PSG（巴黎聖日耳門），屆時麥巴比就會對前東家，所以此刻談那隊奪冠仍尚早」；占士則看好在16強淘汰利物浦的PSG首奪歐聯，「他們擊敗利物浦的表現非常精彩，我認為他們是目前最佳的歐洲球隊」。