七欖｜港女隊大破泰國　全勝闖銀劍決賽　林莎芘：打開天幕作賽體驗不同 (16:44)

港女隊昨晚首仗以29：14反勝哈薩克隊，此戰有15人欖球代表潘慧欣首入名單，並擔正演香港七欖賽「地標」。先防守的港女隊早段成功壓制對手在後場，取得球權後即由林莎芘接連達陣取得領先。陳楚琪射入兩個附加罰球後，亦取得達陣並射入加踢，助港隊半場領先21：0。港隊下半場再靠韋諾蒔兩度建功，以及高香慧和陳楚琪達陣，並三度射入加踢，終以47：0零封泰國隊。港女隊兩戰全勝後晉級明午3時47分上演的決賽。

啟德主場館今明兩日均打開天幕舉行賽事，與昨日的閉合天幕營造不同氛圍。連續兩仗為港隊達陣的林莎芘，也認為兩日比賽體驗各有不同，「天幕打開時，感覺比較凍、更大風，但我們的打法沒變，繼續依賴自身長處作戰」。21歲的她在澳洲出生，3歲來港定居至今，今屆在家人見證下首戰香港七欖賽。她表示尚未有特區護照，因此能否出戰今年底粵港澳全運和明年名古屋亞運仍添變數。

同時以達陣和加踢居功的陳楚琪，加入港隊8年首次在香港七欖賽達陣。她稱過去較少錄得達陣，「大家都相信自己和隊友，畀到波我就好有信心向前。一向前自然有空位出現，並從中突圍。球隊以往多數由莊嘉欣、林莎芘等人達陣，自己可以做到這工作無疑增添信心」。