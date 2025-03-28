明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

七欖︱港男女欖銀劍賽旗開得勝　紀遠恆地標達陣歸功全隊　功臣莊嘉欣稱新場地氣氛未變 (20:33)

一連3日的香港國際七人欖球賽今日（28日）首度移師啟德體育園主場館展開。東道主中國香港七欖代表隊分途出戰男、女子Melrose銀劍賽。力爭衛冕的男隊首戰面對國家隊縱先落後，但憑丹馬克三度達陣終反勝31：7，與以29：14挫哈薩克隊的女隊齊響頭炮。

港男隊開賽僅一分鐘被國家隊的李志恒偷襲得手，但在球迷同聲高呼「Hong Kong！」打氣下，港隊先靠丹馬克變速突破達陣；半場前最後一擊再由薩耶斯達陣，另加上拜恩菲立斯兩度射入附加罰球，半場領先14：7。丹馬克下半場再下兩城，個人大演帽子戲法，加上新人紀遠恆「地標」建功，港男隊有驚無險以31：7反勝，明午3時06分銀劍賽次仗將硬撼宿敵日本隊。

首度在香港主場連中三元的功臣丹馬克稱，非常滿意在啟德首仗表現，「能在香港的家人和所有朋友面前做到，感覺格外特別，這裡是我的家」。問到啟德場與大球場氣氛比較，他說：「大球場承載了太多歷史，但我認為這個新球場是完美替代品。雖然球場很大，但當天幕關閉時，聲音會顯得非常響亮，你能聽到每個觀眾的歡呼聲。」他認為觀眾像是令球隊多了一名隊友，成為反勝的能量。

在港隊「地標戰」即達陣的紀遠恆稱感覺美好，「那種腎上腺素和興奮感，為港隊勝出更是無與倫比。我自小在大球場看前輩們比賽，如今能在新球場比賽，絕對是夢想成真」。他又歸功全隊，「雖然最後是我把球達陣，但每個參與進攻的隊友都功不可沒。如果能保持今場戰術紀律，我相信明日對日本隊能再獲勝」。他又以廣東話說：「香港加油！我愛你，唔該哂！」

華將李卡度表示，周五賽事氣氛比預期好，在啟德的聲音更比大球場嘈吵，「我們在場上提場隊友要更大聲和細心聆聽」。他認為只要打出應有節奏和做到賽前部署，對日本隊問題不大，有信心帶來另一場勝仗。

港女隊面對亞巡賽老對手哈薩克隊，早段頑抗對手頻繁施壓，惟難逃開賽3分鐘先被對手率先達陣得分，落後0：7。不過，港女隊隨即展現主場氣勢，先靠莊嘉欣達陣，並由韋諾蒔射入加踢扳平；1分鐘再由隊長之一的高香慧達陣，半場反超12：7。高香慧和莊嘉欣下半場再度衝鋒陷陣，加上林莎芘埋齋，港女隊終贏29：14，明午2時06分次仗鬥泰國隊。

「小飛俠」莊嘉欣為港女隊錄得在啟德首個達陣，賽後談及感想時說：「感覺很熟悉，周圍很嘈、很熱鬧，但大家在達陣時很安靜期待那一刻。」她稱在新場地作賽感覺煥然一新，但場內熱鬧氣氛未變，「之前都想過是否在大球場舉行才能代表香港七欖，在這裏比賽過後，覺得重點不是場地而是觀眾」。高香慧則認為，即使南看台今日僅半滿，仍感受到觀眾帶來的活力；她稱球隊此戰加緊防守和連接部署，明日面對泰國隊還是注重自身，「就到場上盡其所能，展現我們最佳表現」。

相關字詞﹕編輯推介 體育 七欖 香港國際七人欖球賽 世巡賽 范信基 新西蘭 阿根廷 國家隊 丹馬克 紀遠恆 莊嘉欣 高香慧 啟德主場館

上 / 下一篇新聞