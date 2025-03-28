七欖︱港男女欖銀劍賽旗開得勝　紀遠恆地標達陣歸功全隊　功臣莊嘉欣稱新場地氣氛未變 (20:33)

港男隊開賽僅一分鐘被國家隊的李志恒偷襲得手，但在球迷同聲高呼「Hong Kong！」打氣下，港隊先靠丹馬克變速突破達陣；半場前最後一擊再由薩耶斯達陣，另加上拜恩菲立斯兩度射入附加罰球，半場領先14：7。丹馬克下半場再下兩城，個人大演帽子戲法，加上新人紀遠恆「地標」建功，港男隊有驚無險以31：7反勝，明午3時06分銀劍賽次仗將硬撼宿敵日本隊。

首度在香港主場連中三元的功臣丹馬克稱，非常滿意在啟德首仗表現，「能在香港的家人和所有朋友面前做到，感覺格外特別，這裡是我的家」。問到啟德場與大球場氣氛比較，他說：「大球場承載了太多歷史，但我認為這個新球場是完美替代品。雖然球場很大，但當天幕關閉時，聲音會顯得非常響亮，你能聽到每個觀眾的歡呼聲。」他認為觀眾像是令球隊多了一名隊友，成為反勝的能量。

在港隊「地標戰」即達陣的紀遠恆稱感覺美好，「那種腎上腺素和興奮感，為港隊勝出更是無與倫比。我自小在大球場看前輩們比賽，如今能在新球場比賽，絕對是夢想成真」。他又歸功全隊，「雖然最後是我把球達陣，但每個參與進攻的隊友都功不可沒。如果能保持今場戰術紀律，我相信明日對日本隊能再獲勝」。他又以廣東話說：「香港加油！我愛你，唔該哂！」

華將李卡度表示，周五賽事氣氛比預期好，在啟德的聲音更比大球場嘈吵，「我們在場上提場隊友要更大聲和細心聆聽」。他認為只要打出應有節奏和做到賽前部署，對日本隊問題不大，有信心帶來另一場勝仗。

港女隊面對亞巡賽老對手哈薩克隊，早段頑抗對手頻繁施壓，惟難逃開賽3分鐘先被對手率先達陣得分，落後0：7。不過，港女隊隨即展現主場氣勢，先靠莊嘉欣達陣，並由韋諾蒔射入加踢扳平；1分鐘再由隊長之一的高香慧達陣，半場反超12：7。高香慧和莊嘉欣下半場再度衝鋒陷陣，加上林莎芘埋齋，港女隊終贏29：14，明午2時06分次仗鬥泰國隊。

「小飛俠」莊嘉欣為港女隊錄得在啟德首個達陣，賽後談及感想時說：「感覺很熟悉，周圍很嘈、很熱鬧，但大家在達陣時很安靜期待那一刻。」她稱在新場地作賽感覺煥然一新，但場內熱鬧氣氛未變，「之前都想過是否在大球場舉行才能代表香港七欖，在這裏比賽過後，覺得重點不是場地而是觀眾」。高香慧則認為，即使南看台今日僅半滿，仍感受到觀眾帶來的活力；她稱球隊此戰加緊防守和連接部署，明日面對泰國隊還是注重自身，「就到場上盡其所能，展現我們最佳表現」。