網球︱彭古拉邁阿密賽挫伊雅娜　將決戰莎芭倫卡　佐高域成大師賽4強最年長球手 (19:52)

師承拿度網球學院、世界排名僅140位的伊雅娜，在邁阿密網球公開賽接連擊退今年澳網冠軍美籍的姬絲，以及世界「二姐」波蘭籍的施維雅達，職業生涯首度躋身WTA1000分大師賽4強。面對4號種子兼有主場之利的彭古拉，伊雅娜首盤激戰至「搶七」局後以6：7（3：7）僅負，其後於次盤以7：5扳平，惟最終仍在決勝盤以3：6告負。

伊雅娜賽後未有流露失望之情，反而向觀眾展露燦爛笑容和振臂致謝。苦戰險勝的彭古拉直言被伊雅娜「迫至極限」，並向這明日之星送上讚美，「她真的很出色，不論球是擊球還是掌握接球落點也非常出色。她在這個星期先後擊敗過多位頂級球手，用行動證明實力，不需要再由我的口中證實」。彭古拉將與同樣首度躋身邁阿密決賽的白俄羅斯籍名將莎芭倫卡爭冠，這網壇「一姐」以兩盤6：2輕取6號種子意大利籍的柏奧莉妮。

男單方面，6屆盟主4號種子塞爾維亞籍的佐高域在8強以6：3、7：6（7：4）淘汰美籍球手史巴斯坦哥達後，以37歲零10個月的「高齡」，超越瑞士籍名宿費達拿，成為躋身ATP1000分大師賽4強的最年長球手。力爭職業賽生涯第100個冠軍的佐高域，將與33歲的保加利亞籍球手狄米托夫爭入決賽；另一場準決賽由3號種子美籍的費利斯對捷克籍的積及文錫，他們分別淘汰29號種子意大利籍的貝列天尼及17號種子法國籍的費爾斯。

其他報道：西甲︱巴塞派3蛋續居榜首 「地獄賽程」首擊折奧莫 皇馬麥巴比等4將或被歐洲足協罰停賽

其他報道：七欖︱阿根廷男隊連勝延強勢 主將對離開大球場作賽百感交集 前港將稱大會安排隊伍規劃可改善