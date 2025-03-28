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西甲︱巴塞派3蛋續居榜首　「地獄賽程」首擊折奧莫　皇馬麥巴比等4將或被歐洲足協罰停賽 (19:09)

西甲一哥巴塞隆拿今晨（28日）在補賽主場以3：0輕取奧沙辛拿，賽後28戰得63分，以3分領前後日凌晨主場迎戰雷加利斯的次席宿敵皇家馬德里。巴塞連同此役各賽事26日須激戰9場，卻有主將丹尼爾奧莫這仗疑因肌肉受傷退下火線，難怪教練費歷克慨嘆，球隊面對「地獄賽程」但提早付出沉重代價。

這場比賽原於本月初舉行，卻因巴塞隆拿軍醫賽前猝逝而延期。西甲賽會終將這場補賽安排在今晨上演，一度惹來巴塞反對，理由是他們有13名球員日前才踢罷國際賽，惟最終不得要領，結果除了巴西隊翼鋒拉芬夏比洛尼無緣這仗外，波蘭隊箭頭羅拔利雲度夫斯基亦被迫先列後備。縱使如此，巴塞面對賽前15場西甲僅1勝的奧沙辛拿仍綽綽有餘，藉鋒將費倫托利斯及中場丹尼爾奧莫上半場各建一功，後備上陣的利雲度夫斯基下半場頂入埋齋，以3：0大捷。

巴塞賽後將包括西甲八連勝在內的各賽事連續不敗增至19場，也是歐洲五大聯賽今年唯一不敗之師，但面對連同此役各項賽事26天比賽9場、即平均不足3天便要踢一場，以及丹尼爾奧莫早於上半場疑因觸傷肌肉退下火線，令主帥費歷克也只能無奈地說：「我們確全取3分，但感到苦澀。奧莫受傷是高昂的代價。我未知他養傷至何時，總之，時間愈長愈對球隊不利。」後衛祖利斯古迪則說：「這仗的比賽日期是毫不尊重巴塞。我們並非機器，需要休息的。」

皇家馬德里則在後日凌晨主場迎戰雷加利斯前收到壞消息。歐洲足協已就基利安麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞、丹尼施巴路斯及魯迪格，涉及本月中歐聯16強次回合作客馬德里體育會後的懷疑過火慶祝行為展開調查，若罪成可能會被罰停賽，將無緣下月碰阿仙奴的8強比賽。另據報去年尾受傷的「兵工廠」翼鋒布卡約沙卡近日已復操，有望復出鬥「銀河艦隊」。另據ESPN報道，皇馬對今夏簽入約滿利物浦的右閘阿歷山大阿諾特一事「非常樂觀」。

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