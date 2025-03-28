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七欖︱阿根廷男隊連勝延強勢　主將對離開大球場作賽百感交集　前港將稱大會安排隊伍規劃可改善 (18:13)

一連3日的香港國際七人欖球賽今（28日）首度移師啟德體育園主場館展開。重頭戲世界七欖巡迴賽首日先演男、女子組首兩輪分組賽，其中已連奪兩站冠軍的阿根廷男隊在香港站續展霸氣，接連大勝愛爾蘭和美國隊，率先鎖定A組出線8強席位。

阿根廷為去年世巡賽常規賽冠軍，今屆在香港站前的珀斯站和溫哥華站封王後，暫居男子組總成績榜首。這支「藍白軍」早上首仗先以35：7輕取愛爾蘭隊，次仗再以52：5狂勝美國隊，與明天對手斐濟隊同在A組兩戰全勝，攜手提早鎖定8強席。

阿根廷隊前鋒盧斯安奴干沙利斯（Luciano Gonzalez），早前在珀斯站和溫哥華站均膺決賽最佳球員，他形容球隊今日兩場大勝，為爭取分站三連冠注下強心針，「非常具說服力的勝利，對首日表現只有興奮、沒有其他，我認為球隊正處於邁向冠軍的路途上」。對於香港七欖賽轉戰啟德，他坦言有複雜的情感，「事實上，離開一座歷史悠久的球場（香港大球場）是艱難的，我們滿懷感情的接受。然而啟德的設計非常出色，是一個非常好的球場」。

女子組方面，國家隊首仗以0：45大敗予衛冕的新西蘭隊，該隊助教的前港將范信基賽後表示，賽事首日雖在平日開鑼人數不多，惟球場與觀眾席距離近，氣氛已不錯，閉關天幕上蓋更令比賽不用理會天氣因素，笑言「不知現在幾點」。不過他提及，大會安排隊伍路線規劃可做得更好，如在場邊熱身位置略窄，賽前到啟德青年運動場練習，由主場館前往要繞路，步行需時5、6分鐘，比以往從香港大球場到掃桿埔運動場練習是較遠。

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