三人籃球︱港男籃3×3亞洲盃破天荒首闖正賽圈　港女籃生死戰憾負資格賽止步 (20:55)

由蔡龍德、黃浩賢、林俊達及陳永熹組成的港籃男隊，昨日在資格賽A組首兩輪先後已擊敗巴林及關島隊，收下兩連勝，今早在第3輪再靠應屆香港甲一男子籃球聯賽季軍康仁福建的後衛林俊達攻下全場最高9分，以21：13力克馬來西亞隊，已創下3×3亞洲賽和亞洲盃歷來最佳成績。下午最後一輪，港隊以18：19負印尼隊，雖遭首敗，但因首輪曾以21：7大勝巴林，對賽往績佔優，成功以小組首名晉級正賽。港隊將在正賽A組後日下午先對東道主的新加坡隊，同日晚上將鬥蒙古隊，爭入8強。

另邊廂，港籃女隊派出馬丹鳳、唐曉蕾、關海珮及任栩燕出戰今屆賽事，昨日在資格賽首戰擊敗印度後，今早第2輪迎戰關島，開局火力全開，終憑應屆女甲籃球聯賽冠軍的荃灣中鋒馬丹鳳在比賽尚餘1分26秒時上籃得分，提早以21：5取勝。港隊下午對陣同獲小組兩連勝的中華台北隊，是役藉同樣效力荃灣的前鋒關海珮先開紀錄，之後雙方鬥得難分難解，港隊戰至最後15秒一度以17：15領先，但中華台北連入兩分扳平，進入加時賽後再連入兩球，港隊終以17：19飲恨，未能刷新亞洲盃最佳成績。

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