世界盃外圍賽︱韓國主場連和兩場礙出線　孫興慜歸咎場地糟糕　文體部長官：將檢視全國27個頂級球場狀况 (21:20)

韓國隊早前兩場世盃外圍賽先後於高陽和水原迎戰阿曼及約旦隊，結果同被逼和1：1，現於B組雖以8戰得16分續排榜首，但分別只領前次席約旦和第3位的伊拉克隊3及4分，仍未取得出線資格，需於6月最後兩輪先後作客伊拉克及科威特隊不能有任何閃失才可晉級。「太極虎」前鋒孫興慜其後認為比賽場地惡劣影響球隊表現，並說：「這反映了球隊的世盃外作客成績勝過主場的原因。我知道這或被指是藉口，但比賽取3分或1分，就是關乎每個細節。」

文體部長官柳仁村今認同比賽場地可影響球員發揮，並承諾將檢視全國27個頂級球場狀况，「我們將提出切實可行的解決方案，並加強與韓職聯、各球會和體育場管理人員的合作，建立可持續的管理體系」。

另外，國際足協（FIFA）宣布6月在美國舉行的全新體制世界冠軍球會盃總獎金將高達10億美元（約78億港元），不但是上屆世冠盃1600萬美元的62.5倍，亦較2022年卡塔爾世界盃（4.4億美元）多逾兩倍，而最終冠軍累計可獲4000萬美元，則較卡塔爾世盃盟主阿根廷隊少200萬美元。

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